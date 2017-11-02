المجلس العام الماروني أقام قداسا لمناسبة تذكار الموتى في مدافن راس النبع on November 2, 2017

أقام المجلس العام الماروني قداسا لمناسبة تذكار الموت ترأسه كاهن رعية سيدة النجاة الاب سالم الحاج موسى، في مدافن راس النبع، في حضور رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، والنائب هنري الحلو، وأعضاء الهيئة التنفيذية في المجلس، وفعاليات سياسية واقتصادية واجتماعية وحشد من المؤمنين.

الخازن

وقال الخازن في هذه المناسبة من سنة تذكار الموتى: “نتمنى على المرجعيات المسؤولة الاهتمام ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي يعاني منها المواطن اللبناني في ظل هذه الظروف الصعبة، ونطالب بانتظام عمل الإدارات بتسيير أمور الناس والذهاب الى الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، لكي نؤكد “ان لبنان بلد ديمقراطي بامتياز، وهو يجدد حياته البرلمانية، كل هذا يعكس ايجابيات على صعيد علاقات الدول بلبنان”.

الاب موسى

وألقى الأب موسى في عظته كلمة شكر فيها “الوزير الخازن والمجلس العام الماروني على إقامة هذه المناسبة كل سنة، وطلب من المسؤولين “ان يتنافسوا على عمل الخير، ويعملون على استنهاض المؤسسات من اجل الفقير، والتعاون بين القطاع العام والخاص لصالح لبنان، وختم على “الغني ان يلتفت لاخيه الفقير”.

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