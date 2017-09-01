3 قداديس بعيد مار سمعان العامودي في زغرتا on September 1, 2017

أقيمت اليوم ثلاثة قداديس احتفالية بعيد مار سمعان العامودي، الأول احتفل به دير مار سمعان القرن ايطو ومزار القديسة رفقا التابع للراهبات اللبنانيات المارونيات، واحتفل بالثاني الزائر الرسولي لموارنة أفريقيا الجنوبية الاكسرخوس سيمون فضول، والثالث المدبر العام الأسبق في الرهبانية اللبنانية المارونية الأب أنطوان طعمة.

ترأس القداس الأول الأب إيلي شباط وعاونه الكهنة الجدد في الرهبانية اللبنانية المارونية الآباء ربيع بو داغر، يوحنا مطر، جوزاف بو يونس، سامي بو نادر وشارك في القداس رئيس عام الرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله الهاشم ممثلا بمدبر عام الشمال وقطاع الرسالات في دول الإنتشار الأب طوني فخري، المدير العام للمدارس في الرهبانية الأب جوزاف سليمان، رئيس دير مار أنطونيوس قزحيا ومرشد دير مار سمعان الأب مخايل فنيانوس، رئيس دير مار سركيس وباخوس اهدن الأب أبراهيم بو راجل الانطوني، قيم الدير الجديد الأب زكا القزي، رئيس دير مار أنطونيوس جديدة زغرتا الأب الدكتور الياس حنا، رئيس دير مارشربل بقاعكفرا الأب ريمون عيسى، رئيس دير مارجرجس عشاش الأب كليم التوني، الرئيس السابق لدير مارشربل في سدني الأب انطوان طعمة، الأب اسطفان فرنسيس من الرسالة المارونية في فرنسا، الأب ريمون كيروز مسؤول الواحة في قزحيا، خادم رعيتي عربة قزحيا وسرعل الخوري مارون بشارة، المدير المالي لمستشفى سيدة المعونات الجامعي الأب سيمون صليبا، كما شارك في القداس الرئيسة العامة لللراهبات اللبنانيات المارونيات الأم صونيا الغصين ممثلة بالمدبرة العامة الأم فيفيان مخلوف، الرئيسة العامة السابقة الأم ماري كلود عيد، رئيسة دير سيدة النجاة حبوق الام جورجيت أنطون، رئيسة دير مار يوسف جربتا -ضريح القديسة رفقا الأم ميلاني مقصود، رئيسة دير مار الياس -الراس الأم لور رزق والاخوة الدارسين في دير سيدة طاميش وعدد كبير من الرهبان والراهبات.

خدم القداس جوقة راهبات القديسة رفقا بقيادة الأب الموسيقي انطوان سلامة رئيس مدرسة المركزية – جونيه، حضر القداس قائد الشرطة القضائية في محافظة عكار العقيد فادي بيطار وعقيلته، عضو اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي في العالم العربي ومنسق الشمال الزميل الإعلامي جوزاف محفوض، مسؤول قطاع الصحة والخدمات الإجتماعية في تيار المردة أنطوان فنيانوس، رجل الأعمال سركيس يمين، مختار مزرعة النهر جورج خليل.

بعد الانجيل المقدس ألقى الأب شباط عظة تناول فيها سيرة حياة مار سمعان وقال: “أيها البار سمعان ضاهيت وأنت بالجسد سيرة الذين لا جسد لهم، وها نحن نجتمع اليوم مع الكهنة الجدد لنحيي بايمان وفرح عيد القديس سمعان العامودي شفيع هذا الدير المبارك وهذا المكان المقدس”.

أضاف:”إننا ايها الأخوة أمام هذا القديس الذي أتخذ من النسك طريقا للاماتة، طريقا لمشاركة المسيح في الآلام فهو لم يترك وسيلة إلا وجربها لتحقيق هذه الغاية”.

وقال: “لا بد لنا من أن نرفع صلاتنا في هذا العيد المبارك الصلاة من أجل شهداء الجيش اللبناني الذين رووا بدمائهم أرض الوطن لروحهم الرحمة الإلهية ولعائلاتهم التعزية”.

وختم: “اشكر السلطة الرهبانية الممثلة بالمدبر العام والإباء الأجلاء والراهبات والأم مخايل رئيسة الدير وباسم الكهنة الجدد أشكر كل الحاضرين وكل عيد وأنتم بخير”.

بعد القداس استقبلت رئيسة الدير الأخت ايغات مخايل والمدبر العام والرهبات والرهبان المهنئين بالعيد في صالون الدير الكبير. بعد التهاني استضافت السلطة الرهبانية على مائدة المحبة، بعدها قطعت الأم الرئيسة قالب الحلوى مع المدبر العام والكهنة الجدد بمناسبة العيد.

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