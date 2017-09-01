مطر وأبرشية بيروت للموارنة نعيا المونسنيور طوبيا أبي عاد on September 1, 2017

نعى رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر ومجلس كهنة أبرشية بيروت المارونية، المونسنيور طوبيا أبي عاد، الذي سيحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر بعد غد الأحد في كنيسة مار يوسف- الحكمة- بيروت.

ولفت بيان النعي إلى ان المونسنيور الراحل “خدم في رعايا عدة، أبرزها رعية القديسة تقلا في الحازمية لعقود من الزمن، كما ترأس مدرسة الحكمة مار مارون في جديدة المتن”، مشيرا إلى انه كان قد احتفل في الصيف الماضي، برعاية المطران مطر، بمرور ستين سنة على سيامته الكهنوتية.

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