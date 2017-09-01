الراعي هنأ رئيس الجمهورية بذكرى اعلان دولة لبنان الكبير والمسلمين بالاضحى on September 1, 2017

هنأ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والشعب اللبناني بالذكرى ال 97 لإعلان دولة لبنان الكبير، معتبرا ان هذا “التاريخ يذكرنا بالمسؤولية الكبرى وبالأمانة الملقاة على عاتق كل لبناني وخصوصا على ضمير كل المسؤولين المدنيين والروحيين للمحافظة على وحدتهم الوطنية ولصون استقلال لبنان الذي لا يكتمل إلا بتحرير الارض والادارة اللبنانية من كل احتلال وتأثير خارجي”.

ولفت الراعي الى “ضرورة إطلاق ورشة اقتصادية تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعيد للبنان دوره في اجتذاب الاستثمارات والأعمال والخدمات والسياحة من أجل الحد من موجة تزايد الفقر والعجر لدى المواطنين وفي الموارنة العامة”.

وحيا في هذه المناسبة “روح الشهداء الذين سقطوا على مذبح الوطن للبلوغ به الى الاحتفال بالمئوية الاولى لولادته”، مثمنا “تضحيات الجيش اللبناني والقوى الامنية، وسائلا الشفاء لكل الجرحى والعزاء لذوي الشهداء”.

من جهة اخرى، توجه الراعي بالتهنئة الى المسلمين بعيد الاضحى المبارك، متمنيا ان “يكون العيد موسم خير وبركة وسلام على لبنان والمنطقة”.

ولهذه المناسبة، أجرى الراعي اتصالات للتهنئة بكل من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، شيخ عقل الموحدين الدروز نعيم حسن، القائم باعمال المجلس الاسلامي العلوي الشيخ محمد عصفور ومفتي طرابلس الشيخ مالك الشعار.

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