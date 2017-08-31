هدم “كابيلا” في بشري on August 31, 2017

إنها كابيلا أرادها بعض المؤمنين علامة لانتصار يسوع على قمم جبال لبنان.

الكابيلا التي بنيت على ارض “مشاع” بلدية بشرّي، جاء الأمر بهدمها وقد هدمت صباح اليوم “الثالثة فجراً” بواسطة القوى الأمنية.

وقد علم أنّ أكثر من مئة من عناصر القوى الأمنية استقدموا لهدم البناء.

في القانون، يحق للدولة والبلديات هدم اي شيء غير مرخص أو مبني على أراضي الدولة، لكن المفاجأة كانت هدم هذا المعلم الديني المسيحي في وقت تضع ميليشيات مسلحة يدها على اراضي المسيحيين في لبنان وتقوم بتوسيع رقعة وجودها والدولة غير قادرة على ايقاف المصادرات.

ويسأل بعض المسيحيين في لبنان، هل “الدولة شاطرة علينا بس”؟

اليتيا

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