لحام اثني على دور الجيش في معركة الجرود: سيبقى الشرق ذاخرا بمسيحييه بتعانقه مع المسلمين on August 24, 2017

استبشر بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك السابق غريغوريوس الثالث لحام، في حديث اعلامي ب”حلحلة قضايا الشرق والمنطقة”، لافتا الى ان “هذا ما يلمسه الجميع من التغييرات في المواقف الدولية”، مؤكدا ان “الشرق سيبقى ذاخرا بمسيحييه وبتعانقه مع الأخوة المسلمين”.

واستهل البطريرك لحام حديثه برفع الصلاة على “نية الجيش اللبناني وانتصاره على التنظيمات الارهابية في معركة الجرود”. وحيا “ابناء القاع ورأس بعلبك وكل البلدات البقاعية الصامدة التي تحتضن الجيش بمحبتها ومساندتها له”.

وأسف ل”تزايد نزيف الهجرة نتيجة الازمات الدائرة في المنطقة”، مثنيا على “الدور الذي يلعبه الغرب في استقطاب الاخوة النازحين وتوفير مقومات الحياة لهم لتبقى حقوقهم مصانة ومحترمة”.

وعما قد تنتجه الحروب بعد انتهائها من فساد اخلاقي وخلقي، قال: “نعم، اننا ننظر اليوم الى مرحلة ما بعد الحرب، الى مرحلة قد تؤدي، لا بل ادت في كثير من الأوقات الى انفلاش اخلاقي وفساد خلقي، ومن هنا يأتي الخوف على مصير اجيال المستقبل والاطفال والناشئين، وهنا يأتي دور الأهل في بث روح الوعي وتنشئة اطفالهم وفق معايير خلقية واجتماعية كما نريدها نحن ليس كما يريدها لنا الآخر”.

وعن مشاريعه المستقبلية، قال: “اعيش اليوم روحانيتي كراهب مخلصي، القائمة على الرسالة والصلاة، وسانكب على اعداد المؤلفات الليتورجية ونشر رسالة الدكتوراه وغيرها من الامور الفكرية، كما ساتابع تنفيد العديد من النشاطات كنت قد بدأت بتتفيذها”، مؤكدا ان “تقاعدي يزيدني ايمانا وثباتا لاعيش أكثر روحانية المحبة والصلاة مع ابنائي وكنيستي”.

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