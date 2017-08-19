خوري بعد لقائه يازجي: نأمل خيرا في المحافظة على المراكز الارثوذكسية وتعزيزها on August 19, 2017

زار وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري قبل ظهر اليوم، بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي، في دير مار الياس البطريركي في شويا – المتن.

وبعد اللقاء، قال خوري: “تشرفت بزيارة غبطة البطريرك، وتطرقنا الى المواضيع الكنسية التي تهم الطائفة الارثوذكسية الانطاكية، ونحن نكن احتراما كبيرا له، وهو رأس هذه الكنيسة، ولإدارته لها بشكل ايجابي وجيد. ويكمن دوره في جمع الطائفة بكل أطيافها ومن كل التوجهات السياسية والمناطقية تحت عباءته. كما تطرقنا الى المواضيع السياسية والاقتصادية في البلد وكيفية معالجتها، وتنورنا بتوجيهاته الذي أكد “دعمه لكل ما نقوم به”.

وعن التعيينات الادارية والمراكز الأرثوذكسية في إدارات الدولة، قال خوري: “نحن على تنسيق دائم في هذا الاطار مع غبطته، ونقوم بواجباتنا كسلطة سياسية، ونأمل خيرا في المحافظة على المراكز الارثوذكسية وتعزيزها”.

وعن معركة الجرود، اعتبر خوري “إن هذا فخر لنا، فالجيش اللبناني يقف ضد الارهاب بقرار من السلطة السياسية مجتمعة، ونحن كنا في انتظار هذا العمل لاننا نؤمن به، ونحن اليوم كلنا الى جانبه، ونتمنى له التوفيق والنصر بأقل أضرار ممكنة”.

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