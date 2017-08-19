الراعي دعا من الديمان الى الصلاة من اجل الجيش: من غير الجائز أن يبقى العالم تحت رحمة الارهاب on August 19, 2017

دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اللبنانيين الى “مرافقة الجيش اللبناني بصلواتهم وأدعيتهم مع بداية العملية العسكرية في جرود رأس بعلبك، من أجل تحرير الجرود اللبنانية من احتلال الارهاب والارهابيين”.

وقال الراعي خلال إطلاق المخيم الرسولي للحركة الرسولية المريمية من الديمان: “إننا نحمل بصلواتنا مع كل اللبنانيين جيشنا الحبيب الذي بدأ اليوم عملية مكافحة الارهاب في جرود رأس بعلبك والقاع. نصلي من أجل انتصاره، لأن الارهاب الذي راح يتفشى في كل العالم وقد أوقع بالأمس ضحايا بريئة في اسبانيا بات يزرع الرعب في قلوب الناس في كل مكان. نسأل اله السلام أن يضع حدا للشر وان يساعد ذوي الارادات الطيبة كي يعود الانسان الى العيش بسلام وطمأنينة”.

أضاف: “من غير الجائز أن يبقى العالم تحت رحمة الارهاب، وأن يبقى الاعتداء على الحياة البشرية مباحا بهذا الشكل، حتى بتنا نرى أشكالا منه في مجتمعنا اللبناني ايضا وكأن الله لم يترك لنا وصايا ولا رسوم ، وكأن الضمير مات لدى الانسان”.

وختم الراعي بالقول: “أدعوكم للصلاة على نية جيشنا اللبناني وكافة القوى الامنية، وعلى نية السلام في لبنان والعالم ومن أجل وقف كل الحروب في كل مكان، وعلى نية الضمائر الانسانية من أجل الكف عن الاعتداء على الحياة والكرامة البشرية كي يعيش العالم بسلام ووئام وطمأنينة”.

نجيم

وبعد القداس الذي أقيم في كنيسة الصرح، ألقى المرشد الروحي للحركة غي بولس نجيم كلمة حيا فيها “مواقف البطريرك الماروني”، طالبا “البركة الأبوية لفريق العمل الرسولي الذي يقيم مخيمه السنوي هذا العام في دير راهبات المحبة الليعازريات في حصرون”.

الراعي



بدوره، رحب الراعي بالشباب المشارك، وقال:”أريد أن أحييك صاحب السيادة وكل الفريق الرسولي الذين يعاونوك في الحركة الرسولية ويخدمون رعايانا البطريركية في كافة قرى القضاء وصولا الى إهدن”.

أضاف: “صاحب السيادة لك منا كل الشكر والمحبة على كل نشاطاتك في خدمة الحركة الرسولية وغيرها بالرغم من وضعك الصحي وتقبلك واقعك وإستمرارك في العطاء بالإتكال على النعمة الإلهية لتقوم بعمل جبار وتكون مثالا وحافزا لقلب الشبيبة والكهنة الذين أحييهم جميعا، ونتمنى لك دوام الصحة والنجاح لتمم كل الأمنيات الكبيرة”.

وتابع: “الحركة الرسولية تعتز بك مرشدا عاما، فأشكرك على الكلمة اللطيفة التي قلتها وعلى الصلاة التي شاركنا الشباب بها.أريد أن أشكر فريق العمل الرسولي الذي أقام في المنطقة مدة عشرة أيام تزرعون الإيمان وتنموه من خلال البرامج التي تساعد شعبنا على تخطي الصعوبات المخيفة متزودين بالنعمة الإلهية، ويشعر أبناء المنطقة بأنهم ليسوا وحدهم وهناك من يفكر بهم ويشجعهم وربنا العلي وحده يعرف الثمار والنتائج الكبيرة التي تحققونها من خلال فريق العمل الرسولي. ومن المؤكد ان نتيجة ما تقومون به إيجابية جدا من خلال الكلمة التي تنشرونها في هذه الأرض الطيبة زارعين كلمة الله بفرح عند الشبيبة صغارا وكبارا، والكهنة الذين يشعرون بالتيار الجديد الذي يمر داخل الرعايا. أتمنى لكم التوفيق والنمو في محبة الله مع سيدنا المطران بولس نجيم المتميز بقوته المزودة بنعمة الله والإيمان من على كرسيه النقال”.

وختم الراعي: “أشكركم على زيارتكم الديمان، ونحن نعتز بكم ونقول لكم شكرا بإسمي وبإسمكم نائبنا البطريركي العام على الجبة المطران جوزيف نفاع الذي لم يتمكن اليوم من الوجود معنا بسبب الوعكة الصحية التي ألمت بوالده وربنا يكافئكم بمزيد من نعمه الخيرة”.

وفد مكتب راعوية المرأة

وقال أمام وفد مكتب راعوية المرأة في الدائرة البطريركية في أبرشيات جونية وزغرتا إهدن وزوق مكايل وبكركي وأنطلياس ودير الأحمر بعلبك وقنوبين ومزيارة وطرابلس الذي يقوم بزيارة حج الى الوادي المقدس وسيدة الحصن خلال الأيام التي تمتد من عيد إنتقال السيدة العذراء الى عيد مولدها والتبرك من غبطة البطريرك وسيدة قنوبين: “إستعمل يسوع كلمة المرأة مرتين، مرة في قانا الجليل وأخرى عند الصليب ، وقصد بذلك أم الحياة وأم العطاء، وأنا أرحب بكم وأبدأ كلامي بالترحيب براعوية المرأة فيكم وأبدأ بالقول المأثور “إذا كنت تريد أن تعرف أخلاق شعب، أنظر الى وجوه نسائه”. فوجه المرأة هو وجه الوطن ويقول جبران “وجه أمي وجه أمتي”، لذا نقدر عملكن وقيامكن بأنشطة أمام موجة التفاهة التي تجتاح العالم ونحن نتكل عليكن بهذا العمل الجبار الذي تقمن به عبر الأمومة أو الرهبنة. ونحن فخورون بمكتب المرأة، لأنكن تقمن بعمل جبار بلطف وأنوثة ، وأتمنى لكن النجاح الدائم والتوفيق”.

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