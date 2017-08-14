حفل فني في بحبوش بمناسبة عيد السيدة on August 14, 2017



اقامت رعية سيدة الرأس ، في بحبوش ، بمناسبة عيد السيدة حفلا فنيا ساهرا احياه الفنان فادي مقدسي، بجو من الفرح والسعادة وبحضور مختار البلدة سيمون توما والبلديات المجاورة والمخاتير وشخصيات وحشد من اهالي الرعية والقرى المجاورة.

بداية رحب كاهن الرعية الاب يوسف الزغبي بالحضور الكريم وخصوصا بالمغتربين من ابناء الرعية والذين لهم الفضل الاكبر في بناء الكنيسة، كما شكر القوى الامنية وخاصة الجيش اللبناني على تضحياتهم من اجل الامن في البلد.

وشكر كل من ساهم بانجاح هذا الحفل الذي يعود ريعه لاكمال بناء الكنيسة الجديدة.

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