وفاة “الأم تريزا” الألمانية عن عمر يناهز 87 عاما on August 10, 2017

توفيت الطبيبة الألمانية روث بفاو، الملقبة بـ “الأم تريزا” في باكستان عن عمر ناهز 87 عامًا،

وأفادت شبكة «دون نيوز» الإعلامية الباكستانية بأن الطبيبة بفاو كانت خاضعة للعلاج خلال الأسبوعين الماضيين في مركز ماري أديلايد لمكافحة الجذام، الذي أسسته عام 1960 في العاصمة التجارية كاراتشي، وسيتم تشييع جنازة بفاو من كنيسة سانت باتريك بكراتشي في 19 أغسطس.

وكانت بفاو قد جاءت إلى باكستان ذات الأغلبية المسلمة عام 1960، وأقامت فيها على مدار 57 عامًا منذ وصولها، ومُنحت الجنسية الباكستانية عام 1988، وبدأت الطبيبة الراحلة معركتها ضد الجذام في أيام كان يثير فيها ذلك المرض هلعًا، حتى أن الأسر كانت تطرد المصاب بالجذام خارج المنازل، ومنحت تلك الجهود الطبيبة بفاو لقب “الأم تريزا الباكستانية”.

وكانت الحكومة الباكستانية قد أعربت عن عرفانها بالخدمات التي قدمتها بفاو ومنحتها عام 1989 جائزة “هلال الامتياز” (التي تم تغيير اسمها لاحقًا إلى هلال باكستان) وهي أحد الأوسمة البارزة في البلاد.

يشار إلى أن مركز ماري أديلايد هو أول مركز للجذام للقطاع الخاص في باكستان، وكان يسجل 500 حالة إصابة بالجذام سنويًا.

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