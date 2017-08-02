احتفال في اهدن لمناسبة ميلاد البطريرك الدويهي ودعوة للسير على خطاه الكنسية on August 2, 2017

احتفال في اهدن لمناسبة ميلاد البطريرك الدويهي ودعوة للسير على خطاه الكنسية

نظمت رعية إهدن – زغرتا ولجنة النشاطات في مؤسسة البطريرك إسطفان الدويهي للسنة الرابعة على التوالي، ثلاثية لمناسبة عيد مولد البطريرك اسطفان الدويهي، بدأت بمسيرة إلى قنوبين وزيارة قبر المكرم، عند الرابعة عصرا، من أمام كنيسة مار بطرس وبولس، تقدمها الخوري اسطفان فرنجية بمشاركة الخوري حنا عبود وعدد من المؤمنين.

وقال فرنجية:”‎بما أنها سنة الشهداء سنصلي من اجل راحة أنفس رهبان مارونيين استشهدوا”، مؤكدا أن “صلاة الجماعة وحدها التي تسعى لتطويب البطريرك لانه كما كان على الارض يطيع مشيئة الله كذلك في السماء”.

‎وعند الوصول كانت زيارة لمدفن البطريرك حيث تليت المسبحة ثم زياح السيدة العذراء.

أما في اليوم الثاني، فشاركت اللجنة في قداس أقيم في كنيسة مار بطرس وبولس احتفل به الخوري جان مورا، وهو يلتقي مع القداس الشهري لأخوية الحبل بلا دنس والذي شارك فيه عمدة الأخوية والأعضاء وحشد من المؤمنين.

بعد الانجيل المقدس اكد مورا في عظة”ان سيرة حياة البطريرك الدويهي تدل على انه كان معروفا منذ نعومة أظافره بتعلقه الكبير بالعذراء مريم التي كان يلجأ اليها دائما واعتبرها ملكة حياته”، وقال:”حين حصلت معه الأعجوبة بعد فقدانه لنظره لجأ اليها وطلب منها الشفاء ونال هذه النعمة، عندها قرر ان ينذر نفسه لها واعدا بالعودة الى لبنان ليعلم صغار بلده ويكرس كل طاقاته لخدمة كنيسته ويثبت أبناء رعيته على الايمان”.

وتابع:”رغم ما وصل اليه من ثقافة ومعرفة وتحصيل علمي الا ان البطريك الدويهي اتكل على العذراء مريم في كل شيء”.

وختم:”نحن كأخوية نتعبد للعذراء كالبطريرك الدويهي وكأجدادنا الذين عرفوا قيمة العذراء واهمية تكريس حياتهم لها كي تكون ملكة على حياتنا علينا أن نطبق أقوالها ونعمل بها، لاأن نعيش الازدواجية، نصلي ونعيش حياة مليئة بالخطايا”.

وبعد القداس، كانت مسيرة شموع الى تمثال البطريرك الدويهي شارك فيها الأب بول مرقص الدويهي حيث تليت الصلوات والتراتيل على نية البطريرك الدويهي، ثم وزعت هريسة العيد والقمح المسلوق.

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