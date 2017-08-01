قداس احتفالي بمناسبة عيد الجيش في كنيسة مار بطرس وبولس في اهدن on August 1, 2017

اقامت “حركة شباب زغرتا الزاوية” قداسا احتفاليا بمناسبة عيد الجيش في كنيسة مار بطرس وبولس في اهدن، برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ممثلا بالعميد الركن عبدالله حوراني، مدير المخابرات ممثلا بالعقيد طاني أنطون، في حضور المطران بولس اميل سعادة، رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض ممثلا بالسيدة ماريال معوض، منسق قضاء زغرتا في التيار “الوطني الحر” بول المكاري، منسق العلاقات السياسية في قضاء زغرتا – الزاوية في حزب “القوات اللبنانية” سركيس الدويهي، رئيس بلدية زغرتا الدكتور سيزار باسيم ممثلا بابراهيم المكاري، رئيسة بلدية مجدليا جومانة البعيني، نقيب وأعضاء نقابة عمال البناء، وحشد من الجمعيات والأهالي.

ترأس القداس الاب جان مورا الذي شكر حركة شباب زغرتا الزاوية على هذه الالتفاتة المميزة للسنة الثانية على التوالي، احتفالا بهذا العيد الوطني، حيث تقام الذبيحة الالهية “كي يحفظ الله وطننا لبنان ويستقر فيه الامان والسلام ويحمي جيشنا”.

وبعد القداس، تلقى العميد حوراني والعقيد أنطون، التهاني بمناسبة عيد الجيش، الى جانب رئيس وأعضاء حركة شباب زغرتا الزاوية.

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