قداس في ذكرى استشهاد تلامذة مار مارون في مجد المعوش الشوف on July 31, 2017

اقيم في دير مار مارون في بلدة مجد المعوش قداس الهي بمناسبة مرور 1500 عاما على استشهاد 350 من تلاميذ مار مارون، ترأسه رئيس عام الرهبنة المارونية اللبنانية الاباتي نعمة عطالله الهاشم، وعاونه لفيف من الكهنة، بحضور ممثل رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط الدكتور ناصر زيدان، والنواب: جورج عدوان، نعمة طعمه، فادي الهبر، هنري حلو، ايلي عون، وممثلين عن الوزيرين طلال ارسلان سليم حمادة، ومروان حمادة طلعت حمادة، وممثلين عن القادة الامنيين ورؤساء بلديات ومخاتير واهالي المنطقة.

والقى الاباتي الهاشم عظة عدد فيها على” مزايا مار مارون وتضحية تلامذته”, مشددا على “ضرورة العودة الى تعاليم وروحية المسيح بحياتنا واسلوبنا وتصرفاتنا وافكارنا”.

ثم القى رئيس الدير الاب سمير غاوي كلمة شكر للحضور، وبعدها اقيم عشاء على شرف الحضور.

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