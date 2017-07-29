عائلة من اجل المسيح احتفلت بعيدها الثاني on July 29, 2017

احتفلت لجنة العائلة في ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك ( عائلة من اجل المسيح ) بالذكرى الثانية لتأسيسها، وذلك في قداس احتفالي أقيم في كاتدرائية سيدة النجاة ترأسه سيادة راعي الأبرشية المطران عصام يوحنا درويش، عاونه فيه النائب الأسقفي العام الأرشمندريت نقولا حكيم، مرشد اللجنة الأب مارون غنطوس، الآباء: أنطون سعد، اومير عبيدي و جوزف الصغبيني، وخدمته جوقة مار الياس المخلصية.

حضر القداس أعضاء اللجنة وعدد كبير من العائلات في الرعايا.

بعد الإنجيل المقدس القى المطران درويش عظة هنأ فيها اللجنة بعيدها الثاني وشكر للأب غنطوس والأعضاء تعبهم، وشرح أهمية العائلة في المجتمع، ومما قال :” يقول المسيح:” ها انا واقف امام الباب اقرع. فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب ادخل اليه، واتعشى معه، ويتعشى معي”(رؤيا 20:3). لا يزال حتى اليوم يمر أمام بيوتنا. وعندما نستقبله نختبر انوارًه ووجوده. وعندما نمر في تحديات مثيرة، وتجارب دراماتيكية. يتكثف الظلام في حياتنا حتى يصبح قاتما، آنذاك تتسلل الخطيئة والشر الى قلب العائلة.

هناك قبل كل شيء تحدّ كبير هو الامانة في الحب الزوجي. ان ضعف الإيمان والقيم، والروح الفردية، والنقص في العلاقات، والضغط القوي الذي يمنع التفكير، كلها امور تترك آثارها في

الحياة العائلية. لذلك نشهد اليوم عدة ازمات في الحياة الزوجية تتم مواجهتها بشكل متسرع من دون شجاعة في الصبر والتحقق والمسامحة المتبادلة والمصالحة وحتى في التضحية. هذا الفشل المتنوع يولّد علاقات جديدة وزواجات جديدة واتحادات جديدة، واوضاعًا عائلية معقدة، واشكاليات بالنسبة في الخيار المسيحي.” وأضاف ” من بين هذه التحديات نود ان نذكّر ايضًا ببعض الأمور: نفكر بالألم الذي ينشأ مع مرض خطير، أو حادث، أو مشكلة طارئة، او بسبب الشيخوخة او عند وفاة شخص عزيز. عائلات كثيرة تعيش هذه المحن بشجاعة وايمان وحب، وهم يعتبرونها لا امرًا مفروضًا عليهم او شيئا منتزعًا منهم، شيئًا أُعطي لهم وهم يعطونه بدورهم، ناظرين الى المسيح المتألم في تلك الاجساد المريضة.

اننا نفكر بالصعوبات الاقتصادية التي تسببها الأوضاع التي نعيشها. وأحيانا تذل كرامتنا. نفكر بأولادنا الذين يفتشون عيثا عن عمل. نفكر بأولادنا الذين يعيشون فراغا في حياتهم. بالذين يتعاطون المخدرات.

نفكر ايضًا بالعائلات الفقيرة، وبالعائلات النازحة التي هاجرت إلينا بالمضطهدين بسبب ايمانهم.

عائلاتنا بحاجة الى النور. إلى بذل الذات عن الشخص الذي نحب. إلى أن تكون العائلة كنيسة منزلية اصيلة

الازواج المسيحيين مدعوون لأن يكونوا في عائلاتهم معلمين للإيمان والمحبة.”

وبعد القداس انتقل الحضور الى قاعة المطرانية حيث أقيم لقاء مع ممثلي فيلم سراج الوادي ( قصة حياة المكرم الأب بشارة أبو مراد ) الممثلة رنده كعدي والممثل غسان اسطفان والمايسترو فادي ابي هاشم، والإعلامية هلا المر.

استهل اللقاء بكلمة ترحيب للأب مارون غنطوس، وشرح اهداف عائلة من اجل المسيح، ومن ثم تحدثت الممثلة رنده كعدي والممثل غسان اسطفان عن ادوارهما في فيلم سراج الوادي وش ددا على أهمية الحفاظ على العائلة المسيحية المؤمنة التي هي أساس المجتمع.

وفي نهاية اللقاء أقيم كوكتيل على شرف الحضور.

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