جاد جبور شماساً انجيلياً على مذابح الرهبانية اليسوعية في الشرق الأدنى والمغرب العربي on July 25, 2017



احتفلت الرهبانية اليسوعية في الشرق الأدنى والمغرب العربي بالسيامة الشماسية الإنجلية لجاد جبور بوضع يد رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش في قداس احتفالي أقيم في كنيسة سيدة التعزية تعنايل، عاونه فيه رئيس دير تعنايل للآباء اليسوعيين الأب عزيز حلاق، الرئيس السابق للرهبنة المخلصية الأرشمندريت جان وفرج وعدد من الكهنة اليسوعيين، بحضور جمهور كبير من المؤمنين تقدمهم اهل المرتسم الجديد وذووه.

بعد الإنجيل المقدس القى المطران درويش عظة هنأ فيها الشماس الجديد وشرح دور الشماس الإنجيلي في الكنيسة فقال :” اختار الرب جاد الياس جبور، ليكون شماسا في كنيسته ولينذرَ حياته لخدمة الكنيسة. صحيح أنني التقيت معه مرات قليلة خلال اكليريكيته في الجمعية اليسوعية ودراسته الجامعية، لكنني كنت أرى الفرح يشع من عينيه ولمست نعمة الرب في حياته، فالمكرس مثله مثل الكاهن عندما يعيش دعوته بفرح تخيم روح الرب عليه ويزيده الرب نعمة فوق نعمة.

أريد أن اشكر الله أولا على هذه النعمة التي تُعطى اليوم للشماس جاد، واشكر الرب على عائلته التي منحته مناخا روحيا ساهم الى حد كبير في تكوين دعوته، كما أشكر الرب على الرهبنة اليسوعية التي حضنت هذه الدعوة وأنمتها وهيأتها لتصل إلى مذبح الرب.”

وأضاف ” الشماس الإنجيلي مدعو من قبل المسيح مثل الكاهن والأسقف، ليخدم الكنيسة وشعبها. والكنيسة تشبهه تارة بالملاك يحمل للناس رسالة السماء، ويحمل إلى السماء تضرعات الناس، وتشبهه أيضا بالمسيح الخادم، لأن رتبة الشماس تقوم على الخدمة كما قال المسيح: “جئتُ لأخدُم لا لأُخدَم”. كما تشبهه الكنيسة بيوحنا المعمدان لأنه يهيئ مجيء المسيح ويبشر بقدومه، أو كأحد الرسل لأنه يحمل البشارة إلى العالم.

الشماس والكاهن يخدمان السر ذاته، فدورهما يتكامل فالكاهن يمثل كهنوت المسيح أما الشماس فيمثل المسيح الخادم، الكاهن يُقدّم الذبيحة على الهيكل بينما الشماس يقدمها للشعب.

أوضح بولس الرسول في رسالته الى أهل روما بأننا نخدم الرب عندما نخدم الآخر بغيرة وتفان وبخاصة الغرباء منهم: “ابذلوا للقديسين في حاجاتهم، واعكفوا على ضيافة الغرباء، وكونوا على غيرِ توانٍ في الغَيرة… فأنتم تخدمون الرب” (رو12/9-10).

في تقليدنا الشرقي للشماس مهمات محددة في الكنيسة: خدمة المحبة، خدمة الكلمة وخدمة الليترجيا

1- خدمة المحبة: فهو في خدمة الجماعة، يُعلن الكلمة ويبشر بها، لكنه أيضا يُطبقها، ولا يكفي أن يتمتع بسمعة طيبة وصيت حسن، بل عليه أن يمتلئ من الروح القدس والحكمة.

2- خدمة الكلمة: فهو مبشر بالإنجيل وواعظ ومبشر بكلام الله. هذا هو الأساس الذي تبنى عليه كل الخدمات. فعالمنا يحتاج إلى سماع كلام الله لأنه نورنا وحياتنا والمرجع الذي نعود إليه في كل مواقفنا… يقول البابا بندكتوس “يجب أن ندع نورَ الله يُظللنا حتى في عملنا، وأن نتعلم المحبة الحقيقية، والخدمة الحقيقية تجاه الآخر الذي ليس بحاجة لكمٍّ من الأشياء… ولكنه يحتاج بخاصة إلى عاطفة قلبنا وإلى نور الله”.

3- خدمة الليترجيا: فهو يساعد المطران والكاهن في الاحتفال بالقداس الإلهي وباقي الأسرار والخدمات الليترجية، يوزع المناولة ويعظ وينشط الحركات الرسولية. بخدمته يُكرسُّ الحقيقة بيسوع المسيح، بصلاته وعلاقته الحميمة مع المسيح يواجه تحديات العمل الرعوي ويزرع يوما بعد يوم الرجاء في قلوب الناس.

كنت دائما أعتبر أن الشماس هو أذُنُ المطران أو أذن رئيسه الرهباني ويَدُه وساعده. لذلك تقوم مهمته أولا في تكريس نفسه لخدمة الهيكل ولخدمة الأسقف، يساعده في رسالته، ويعمل بتناغم معه في بناء ملكوت الله.

باختصار، كلمة شماس تعني خادم وهي أول الدرجات الكهنوتية، فكلنا كهنة ومطارنة نبدأ خدمتنا الكهنوتية بدرجة الشموسية الإنجيلية.

والخادم يضع ذاته بخدمة الجميع دون استثناء، فهو لا يترأس ولا يتزعم، فالزعامة ليست صفة كهنوتية ولا يوجد زعامات في الكنيسة وهي بعيدة عن منطق الخدمة وعن طريق القداسة، يوجد في الكنيسة فقط خدام.

الذي يخدم الكنيسة يعرف أنه خادم الكل، ويعرف انه ضعيف وخاطئ وناقص، ونعمة الكهنوت تكمله. لذلك لا فضل لنا إذا كنا شمامسة أو كهنة أو مطارنة، الفضل الوحيد هو للنعمة التي يمنحنا إياها المسيح، فتكون خدمتنا مباركة وبلا عيب.

يتعلم الشماس الخدمة من المسيح نفسه الذي كان خادما، غسل أرجل تلاميذه، نقّاهم، منحهم حبّه وحنانه، بذل نفسه عنهم. كما قال لنا في إنجيله المقدس: “جعلتُ لكم من نفسي قُدوةً لتَصنعوا أنتم أيضًا ما صنعتُ إليكُم. الحَقَّ الحَقَّ أَقولُ لَكم: ما كانَ الخادِمُ أَعظِمَ مِن سَيِّدهِ ولا كانَ الرَّسولُ أَعظَمَ مِن مُرسِلِه”. (يو13/14).”

وختم درويش عظته ” اليوم أريد أن أدعو الشماس الجديد جاد، باسم المسيح وباسم الكنيسة، ليسير في طريق القداسة كما ستسمعون في رتبة الرسامة عندما يركع الشماس أمام الهيكل ويصلي المطران على رأسه ويقول: “أنت يا سيد الكل، الذي أهلّتَ عبدكّ للدخول في هذه الخدمة، املأه من كل إيمان، ومحبة وقدرة وقداسة”.

وقبل المناولة الإحتفالية بدأت رتبة الرسامة، حيث تقدم المرتسم في الرواق الأساسي للكنيسة يرافقه عرّابه الأب عزيز حلاق الذي قدّمه للمطران درويش، ومع وصوله الى الهيكل قام المرتسم بتقبيل الصليب في يد المطران وزوايا المذبح الأربعة ثلاث مرات، ومن ثم جثا على ركبتيه امام المذبح ووضع المطران درويش يده على رأسه وتلا الصلاة الخاصة برسامة الشمامسة، ومن ثم البسه بدلة الشموسية وسط التصفيق.

وفي نهاية القداس القى الشماس الجديد كلمة شكر فيها محبة الجميع كما شكر كل من رافقه في مسيرته حتى اليوم، وخص بالذكر اهله واقاربه واساتذته، ووجه شكر خاص للمطران درويش ودعا الجميع للمشاركة في حفل كوكتيل أقيم للمناسبة في صالون الدير.

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