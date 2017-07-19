سفير إسبانيا زار المطران عوده: ندرك أهمية الجماعة الأرثوذكسية on July 19, 2017

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده، اليوم، سفير إسبانيا السيد خوسيه ماريا دي لافيريه بيينا ترافقه زوجته.

بعد الزيارة قال سعادة السفير:”أشكر سيادة متروبوليت بيروت المطران الياس عوده على استقبالي وزوجتي في جلسة مثيرة جدا للاهتمام. نحن ندرك أهمية الجماعة الأرثوذكسية في بيروت خصوصا ولبنان عموما. لقد تداولنا مع سيادته في مواضيع دينية عدة. كما تطرقنا إلى الحالة الإجتماعية والحياتية في لبنان.صاحب السيادة هو شخص غاية في الأهمية وأجدد شكري له على كل وجهات النظر التي عرضها أمامي”.



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