بو جوده افتتح الايام العالمية للشبيبة المارونية في كرم سده on July 18, 2017

افتتح رئيس أساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران جورج بو جوده، الأيام العالمية للشبيبة المارونية، وذلك في دير مار يعقوب في بلدة كرم سده في قضاء زغرتا.

استهل اللقاء، بصلاة قصيرة في كنيسة الدير شارك فيها رئيس الدير المونسنيور أنطوان مخائيل، وعدد من كهنة الأبرشية، وحضرها الى الشبيبة والمنظمين رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير وعدد من المدعوين.

والقى المطران بو جوده كلمة رحب فيها بالشبيبة القادمين من بلاد الاغتراب والذين تمت استضافتهم في كل ألابرشيات المارونية في لبنان.

وتحدث عن “المحبة التي هي أساس الدين المسيحي، وان ما يوحدنا هو يسوع المسيح”.

اضاف :”ان لبنان هو رسالة وليس مجرد وطن، كما قال البابا القديس يوحنا بولس الثاني، وان كل ما تقومون به اليوم من خلال زيارتكم لبلدكم الام تجسدون هذه الرسالة بأبهى صورها”.

ثم اقيم لقاء واسع في حديقة الدير تخلله عشاء وسهرة استمرت حتى منتصف الليل.



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