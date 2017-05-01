مسيحيو الشرق يواجهون هذه التهديدات المخيفة وزيارة بابا الفاتيكان غير كافية on May 1, 2017

اعتبرت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية، أن زيارة بابا “الفاتيكان” إلى القاهرة، جاءت لحماية المسيحيين من داعش، الذين هم بحاجة إلى أكثر من زيارة، مستشهدة بتوقعات خبراء أنه خلال 10سنوات قد لا يتبقي أي مسيحي في الشرق الأوسط.بحسب الصحيفة

وأضافت الصحيفة في تقرير لها : ” أن العراق تراجع إجمالي المسيحيين به من 1.5 مليون عام 2003، إلى 200 ألف حاليًا، معتبرةً أنه إن لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية، فلن يتبقى مسيحيون بعد مرور 10 سنوات”.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن : ” الخطوات التي تم أخذها حتى الآن غير كافية، فرغم مضي عام على تصويت أعضاء البرلمان البريطاني بالإجماع على عنف تنظيم “داعش” ضد المسيحيين والأقليات الأخرى في الشرق الأوسط، إلا أن جرائمهم ضد الإنسانية ما زالت مستمرة”.

واستطردت الصحيفة بقولها : ” إن الهجمات الأخيرة التي شنها داعش على المسيحيين، وإعلانه استهدافه لهم في الشرق الأوسط من ليبيا إلى العراق، قد ألقت بحمل ثقيل على المسيحيين، فنقص أعداد المسيحيين في العراق، مؤشر خطر خاصةً في ظل الهجمات الثقيلة التي يشنها التنظيم في مصر، مدللةً بتفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا وسقوط حوالي 45 مسيحيًا خلال احتفالهم بـ”أحد السعف”.

وتابع التقرير : ” أن الخطر الذي يهدد المسيحيين، حاليًا لا يتحمل مسئوليته داعش فقط، وإنما قادة العالم والسلطات التي فشل تدخلها حتى الآن في وقف النزيف، وأن الدعوة للاتحاد لا يجب أن تقتصر على الأديان فقط، فهي دعوة للإنسانية وللتسامح، في الوقت ذاته يجب على القادة أن يرفعوا صوتهم متحدين لأخذ خطوات قوية لإنهاء الأزمة”.

واعتبر التقرير: ” أن خطوة البابا فرانسيس كانت جيدة لإظهار التضامن بين قادة الإسلام والمجتمعات المسيحية في الشرق الأوسط، إضافة إلى أهمية تعزيز الأمن في المرحلة القادمة كخطوة أساسية لمحاولات وقف النزف، مشددةً على أهمية رفع الوعي المجتمعي بخطر هذه الأزمة شيء أساسي لمواجهتها”.



اعتبرت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية، أن زيارة بابا “الفاتيكان” إلى القاهرة، جاءت لحماية المسيحيين من داعش، الذين هم بحاجة إلى أكثر من زيارة، مستشهدة بتوقعات خبراء أنه خلال 10سنوات قد لا يتبقي أي مسيحي في الشرق الأوسط.بحسب الصحيفة

وأضافت الصحيفة في تقرير لها : ” أن العراق تراجع إجمالي المسيحيين به من 1.5 مليون عام 2003، إلى 200 ألف حاليًا، معتبرةً أنه إن لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية، فلن يتبقى مسيحيون بعد مرور 10 سنوات”.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن : ” الخطوات التي تم أخذها حتى الآن غير كافية، فرغم مضي عام على تصويت أعضاء البرلمان البريطاني بالإجماع على عنف تنظيم “داعش” ضد المسيحيين والأقليات الأخرى في الشرق الأوسط، إلا أن جرائمهم ضد الإنسانية ما زالت مستمرة”.

واستطردت الصحيفة بقولها : ” إن الهجمات الأخيرة التي شنها داعش على المسيحيين، وإعلانه استهدافه لهم في الشرق الأوسط من ليبيا إلى العراق، قد ألقت بحمل ثقيل على المسيحيين، فنقص أعداد المسيحيين في العراق، مؤشر خطر خاصةً في ظل الهجمات الثقيلة التي يشنها التنظيم في مصر، مدللةً بتفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا وسقوط حوالي 45 مسيحيًا خلال احتفالهم بـ”أحد السعف”.

وتابع التقرير : ” أن الخطر الذي يهدد المسيحيين، حاليًا لا يتحمل مسئوليته داعش فقط، وإنما قادة العالم والسلطات التي فشل تدخلها حتى الآن في وقف النزيف، وأن الدعوة للاتحاد لا يجب أن تقتصر على الأديان فقط، فهي دعوة للإنسانية وللتسامح، في الوقت ذاته يجب على القادة أن يرفعوا صوتهم متحدين لأخذ خطوات قوية لإنهاء الأزمة”.

واعتبر التقرير: ” أن خطوة البابا فرانسيس كانت جيدة لإظهار التضامن بين قادة الإسلام والمجتمعات المسيحية في الشرق الأوسط، إضافة إلى أهمية تعزيز الأمن في المرحلة القادمة كخطوة أساسية لمحاولات وقف النزف، مشددةً على أهمية رفع الوعي المجتمعي بخطر هذه الأزمة شيء أساسي لمواجهتها”.

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