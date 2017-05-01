قداس في عبرا احتفالا باستكمال أعمال ترميم الكنيسة on May 1, 2017

ترأس راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي حداد قداسا في كنيسة سيدة الانتقال في عبرا – شرق صيدا، لمناسبة الاحتفال السنوي للجنة وقف رعية الكنيسة ودعما لتكملة أعمال الترميم في الكنيسة، عاونه فيه أمين سر الابرشية الأب سليمان وهبي وكاهن الرعية مارون سيقلي، وتخلله تكريم ابن البلدة وليد قسطنطين بمنحه درع مار نقولا التكريمية تقديرا لمساهماته في ترميم الكنيسة ودعم بعض مؤسسات وانشطة الأبرشية.

حضر القداس ممثل الرئيس نبيه بري النائب ميشال موسى، ممثل الوزير جبران باسيل جيوفاني ديب، ممثل النائب امل بو زيد جورج غانم، ممثل النائب علي عسيران جيرار ديب، عضو المجلس الاعلى لطائفة الروم الكاثوليك الدكتور سليم الخوري، ممثل القوات اللبنانية ادغار مارون، ممثل محافظ الجنوب منصور ضو امين سر المحافظة نقولا بو ضاهر، ممثل رئيس منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة الرائد جورج جبران، رئيس بلدية عبرا ادغار مشنتف وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير ولجنة الوقف وعدد من فاعليات المنطقة والأبناء.

وألقى حداد عظة قال فيها: “وجودكم هنا في عبرا يقوينا ويشدد عزيمتنا في هذه البقعة اللبنانية بامتياز، منطقة العيش المشترك والانفتاح. لم يكن المسيحي ليتقوقع وينغلق بل طبيعة المسيح كالعطر والطيب ينتشر ليزرع السلام والمحبة. ان المجتمع المسيحي مدعو اليوم وبشكل اساسي إلى أن ينفتح وألا يتقوقع لكي يكون بمقدوره زرع المحبة. اليوم ونحن في لبنان نفكر بسن قانون انتخابي. ليكن قانونا يأخذ في الاعتبار خبرة المسيحيين الذين يعيشون في مناطق مختلطة. هنا لا نخاف من الآخر بل نحبه ويحبنا هنا. نتفاعل بقيم ادياننا السماوية. ألم يكن هذا ملخص خطاب البابا فرنسيس البارحة في مصر بلقائه شيخ الأزهر. لقاء يبنى عليه أتى بعد حرارة العناق لتأكيد القيم المشتركة في المسيحية والاسلام وعلى الأهداف عينها في وجه التطرف الديني والعلماني المنتشر اليوم في الشرق كما في الغرب”.

وختم: “نعم نحن مجتمع محبة ومجتمع انفتاح. اخبروا النواب في المجلس النيابي اخبروا الزعماء لكي اذا ما اختاروا قانونا لبنانيا للانتخاب ان يأخذ في الاعتبار هذه اللوحة في شرق صيدا ويحكموا ضميرهم وانهم في مأمن من الخطر”.

بعد القداس، قلد الحداد ابن البلدة وليد قسطنطين درع مار نقولا تكريما لعطاءاته للكنيسة والأبرشية، بدورهم كرم مسنو دار الراحة للمسنين التابع لعائلة مار الياس في عبرا قسطنطين تقديرا لدعمه الدائم لهم.

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