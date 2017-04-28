حزب المشرق: لقانون انتخاب يعطي كل ذي حق حقه و يمكّن الارثوذكس من انتخاب ١٤ نائبا on April 28, 2017



انعقد المكتب السياسي لحزب المشرق في اجتماعه الدوري وصدر عن البيان التالي : يتوجه حزب المشرق في هذا الموسم الجديد بالتهاني والمعايدة من اللبنانيين والمشرقيين بمناسبة قيامة السيد المسيح، آملين ان تعود الاعياد في موسم مقبل تكون فيها المنطقة بحال أفضل، وأهلها ببال أهدى، وتكون الحروب قد انتهت الى غير عودة و السلم قد عمّ المنطقة بكل أرجائها، والمدنيون انصرفوا الى عائلاتهم وأعمال، وبناء ما هدمته الحرب في أوطانهم.

ويرى المكتب السياسي بوادر أمل تلوح في أفق الأزمة السورية، من خلال النشاط الأممي الذي تقوم به روسيا ديبلوماسيا وسياسيا، ويثني على أهمية مفاعيل المحادثات السياسية التي تجري في هذه الأيام، على هامش مؤتمر الدفاع العالمي، الذي يشارك فيه زهاء ثمانية وأربعون دولة من حول العالم، في العاصمة الروسية موسكو، ولا سيما التقارب المرتقب في وجهات النظر بين القيادة الروسية ونظيرتها السعودية، حول ضرورة ايجاد الاطار السياسي لحل الأزمة السورية، والاتفاق على ضرورة متابعة ودعم المحادثات، والحوار، في جولة جديدة، والتأكيد على دعم القرارات الدولية، التي تحث الشعب السوري، على اختيار مستقبله.

كما أعرب المكتب السياسي عن ارتياحه لمسار الامور ميدانيا على الارض السورية لجهة تضييق الخناق على العصابات المسلحة التي أمعنت في القتل والدمار، وكان لمناطق آمنة مسالمة نصيب من دمارها واجرامها، كما أعرب عن ارتياحه لدخول الجيش الى منطقة حلفايا، لما يعود بالهدوء والاطمئنان النسبي الى مدينة محردة، التي كان لها نصيب كبير، في المرحلة الاخيرة، من الصواريخ والقذائف، التي أدت الى استشهاد عدد من أبنائها الأبرار، وهي تثني على أبناء مدينة السقيلبية المرابطة على خطوط التماس والمواجهة، ويضع المكتب السياسي ثقته بأبنائها المقاومين والصامدين، واستبسالهم بالدفاع عن كرامتهم وأرضهم ومقدساتهم .

– يشكر المكتب السياسي جزيل الشكر، كل من دعم وشارك في العشاء السنوي، الذي أقيم على شرف رعية السقيلبية، ويعول على نجاحه، لفتح الباب أم مزيد من الخطوات المشرقية، التي تعزز التعاون، والتكاتف، بين الأهل وأبناء الارض الواحدة، والامتداد الطبيعي، والتاريخي الواحد، ويعد بالمزيد في المستقبل القريب.

– في الملفات الداخلية

أشاد المكتب السياسي بأهمية الصرخة التي أطلقها مطران بيروت الميتروبوليت الياس عودة، في عظته، بمناسبة رتبة الهجمة، وقداس الفصح، وكانت بمثابة صرخة حق، لايقاذ الضمائر، لما يختص باحترام الميثاقية، كصمام أمان لنظامنا القائم على التوازنات، وخصوصا الطائفية منها، ومن هنا نضم صوتنا الى صوته، للمطالبة بوقف التعديات على حقوق الطائفة الأرثوذكسية، كمنطلق لعدم التعدي على حقوق، أي مكون آخر، من المكونات الحضارية، للحفاظ على السلم الاهلي، وانتظام الحياة السياسية والدستورية، القائمة على المناصفة، والتوازن الدقيق، الذي نراه يختل، في الكثير من المراكز والمناصب في المؤسسات العسكرية، الأمنية، الادارية، والسياسية، ليس آخرها وأفظعها، في تعيينات مجلس ادارة كازينو لبنان، الخالي من أي أرثوذكسي، على خلاف ما جرت عليه العادة. يظن البعض أن الحديث في هذا الملف يعرض السلم الاهلي للاهتزاز، هذا خطأ كبير، لا بل السكوت، والتغاضي، وتمادي التجاوزات في التشكيلات والتعيينات، هو الذي يؤدي الى خلل، في الميثاقية، وانعدام الشعور بالمواطنة الحقيقية، والسلام الداخلي، لكل من المكونات، وبالتالي ينسف أساسات السلم الأهلي، ويهدد صيغة التعايش من جزورها.

كان يتمنى المكتب السياسي وجود ومشاركة وزير الدفاع البناني، في أعمال مؤتمر الدفاع العالي، المنعقد في موسكو، الذي يشارك به وفد لبناني رفيع المستوى، ولكنه لا يرى في غيابه، ما حاولت بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية المأجورة، والتي تدور في فلك مزارعي البقر، تصوير المشهد على انه انهيار للعلاقة الروسية اللبنانية، على المستوى الأمني والسياسي، ويؤكد المكتب السياسي من خلال اتصالاته وعلاقاته، أن العلاقة المبنية على الأسس المتينة والسليمة، لا ولن تؤثر فيها وعليها، حملات مأجورة صفراء كأصحابها.

– يهم المكتب السياسي التأكيد في اطار الحديث عن قانون الانتخاب السائد في البلد، أنه من المهم أن تتوصل القوى والمرجعيات السياسية الى صيغة، طبعا بعد التشاور مع كافة المكونات الوطنية، داخل وخارج المجلس النيابي أو الوزاري، والمرجعيات الفكرية، الدستورية والروحية، التوصل الى قانون انتخاب وطني وميثاقي، يعطي كل ذي حق حقه، وكل ذي دور دوره، وكل ذي حجم حجمه، وبالتالي على سبيل المثال لا الحصر، أن يمكن الارثوذكس من انتخاب أربعة عشر نائبا، بارادتهم واختيارهم ومزاجهم الخاص بهم، لا بارادة واختيار ومزاج غيرهم، وهذا أمر ينسحب على كافة المكونات الوطنية والعائلات الروحية.

حزب المشرق – المكتب السياسي

الأشرفية في 27 نيسان 2017

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