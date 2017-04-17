معلولي بقداس الفصح في دمشق: أي قوة في الدنيا لن تنتزعنا من أرضنا on April 17, 2017

أقيم في بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس الكاتدرائية المريمية، اليوم في العاصمة السورية دمشق، قداس ديني كبير بمناسبة عيد الفصح المجيد، ترأسه الوكيل البطريركي المطران افرام معلولي والمعاونان البطريركيان المطرانان موسى الخوري ولوقا الخوري، وعاونهم عدد من الأساقفة والكهنة.

وقال معلولي في عظة العيد إن “أبناء سوريا متشبثون بأرضهم، وأي قوة في الدنيا لن تنتزعنا من أرضنا، ونضع فى أذهان العالم أجمع أننا باقون هنا بجوار قبور آبائنا وبجوار ترابهم الطاهر، وضاربون جذورنا في رحم هذا الشرق، ولن نترك أرضنا وسنذود عنها بدمائنا وأرواحنا”.

أضاف: “اننا مصلوبون في هذا الشرق، والعالم ينظر إلى صليب شقائنا ويكتفي بالرثاء. ونضع برسم العالم المتمدن والذي أناخ كاهلنا بالحديث عن ديمقراطيات واصلاحات، أن انساننا المشرقي يقاسي الحصار الخانق”.

ودعا الله “ان يرحم الشهداء، وان يمن باطلاق سراح المطرانين المخطوفين يوحنا ابراهيم وبولس يازجي وسائر المخطوفين، وان يهب السلام لبلادنا وللعالم أجمع”.

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