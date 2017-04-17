حركة الأرز الوطني هنأت المطرانيين رحمة ورحال بعيد الفصح on April 17, 2017

زار وفد من المكتب السياسي والتنظيمي العام لحركة “الأرز الوطني” برئاسة المهندس عادل بيان مطران بعلبك والبقاع الشمالي للموارنة حنا رحمة في مطرانية دير الاحمر، وراعي أبرشية بعلبك- الهرمل للروم الملكيين الكاثوليك المطران الياس رحال في مطرانية بعلبك.

وهنأ بيان في كلمة ألقاها “الشعب اللبناني ومسيحي العالم بالفصح”، متمنيا ان “يعم السلام في ارجاء الوطن العربي الجريح، وعودة مسيحي العراق وسوريا الى ديارهم واراضيهم”، متوجها إليهم بالقول: “أنتم مؤسسون وجزء من المجتمع العربي واساسه وحضارته”.

وختم: “للسياسيين نقول: لا تستخفوا بعقول الناس والشارع، واسعوا جاهدين لانجاز قانون انتخابي عادل يرضي جميع الناس، لأن التمديد ضحك على الناس بحجج واهية، وهذه مؤامرة على الناس والفراغ مرفوض”.

التعليقات