تعاونية صيادي الأسماك في البترون احتفلت بالفصح on April 16, 2017

اقامت تعاونية صيادي الأسماك والأعمال السياحية والتراثية في البترون احتفالا لمناسبة عيد الفصح المجيد في باحة كاتدرائية مار اسطفان في مدينة البترون، في حضور رئيس الجمعية اسطفان عسال والاعضاء، ومشاركة خادمي الرعية الخوري بيار صعب والخوري فرانسوا حرب تم خلاله سلق وتلوين وتوزيع بيض العيد على الأهالي والأطفال وحشد من أبناء البترون.

وألقى عسال كلمة قال فيها: “في يوم القيامة المجيد، أتمنى لكم فصحا مباركا ومقدسا، وأسأل الرب القائم من بين الأموات، أن يبارك البترون وبحارتها وصياديها وينعم عليهم بفرح قيامته. القيامة دعوة لنكون في الكنيسة والمجتمع شهودا للخلاص الآتي إلى العالم بالرب يسوع المسيح. ففي حياتنا الشخصية نحن شهود لحبه وأمانته، ومسؤولون عن الوزنات التي منحنا إياها الرب، ونتمنى ان يفيض الرب نعمه وسلامه على لبنان وأن ينعم بالوفاق والاستقرار والسلام الشامل وروح الأخوة والتعاون على أساس المواطنة، فالإنتماء إلى وطن يحتاج مساهمة جميع أبنائه ومكوناته للنهوض إلى حالة التقدم والإستقرار وما يميز هذا العيد هو أننا نحتفل معا بحسب التقويمين الغربي الشرقي”.

وختم: “اخترنا هذا القول للسيد المسيح “ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر” عنوانا لهذا النشاط لما له من رمزية كونه يكرس الصمود لتخطي المشقات والمعاناة التي تواجه البحارة في ظل غياب خطة استراتجية ترعى وتحمي هذا القطاع وتطوره”.

وطنية

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