المسيحيون يحتفلون بعيد الفصح في كنيسة القيامة on April 16, 2017

سبدر نيوز- شارك ألاف من المسيحيين في احتفالات عيد الفصح الأحد في كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس.وهذا أول فصح منذ إعادة افتتاح قبر المسيح، بحسب الأناجيل، أمام الزوار الشهر الماضي. وبلغت تكاليف ترميمه 3.7 ملايين دولار.

احتشد مسيحيون من مختلف أنحاء العالم في كنيسة القيامة في القدس اليوم الأحد (16 أبريل 2017) للاحتفال بعيد الفصح.

وترأس رئيس الأساقفة، بيرباتيستا بيزابيلا زعيم الرومان الكاثوليك في الأرض المقدسة قداس عيد الفصح في الكنيسة على الموقع الذي يقول المسيحيون إن المعجزة حدثت فيه.



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وفي رسالة مشتركة، بمناسبة عيد الفصح، صلى بيرباتيستا وزعماء كنسيون آخرون من أجل دول وزعماء العالم “لتصور فرص جديدة للعمل والسعي من أجل الصالح العام والاعتراف بأن الجميع خلقوا سواسية أمام الرب”.كما أعرب الزعماء الكنسيون عن شكرهم لهؤلاء الذين دعموا عملية ترميم القبر المقدس الذي يعتقد المسيحيون أنه يضم قبر السيد المسيح بالكنيسة، وتم استكماله الشهر الماضي وكلف مليون دولار.وقال 13 بطريرك وزعيم كنسي في البيان “وقفنا معا، كجسد واحد وصوت واحد حول القبر الفارغ. وقفنا كمسيحيين متحدين لتقديم الأمل والمثابرة والإصرار”.