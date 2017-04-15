محاولة سرقة كنيسة في راشيا الفخار حاصبيا
on April 15, 2017
Share this on WhatsApp
اقدم مجهولون على محاولة خلع باب كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، في بلدة راشيا الفخار قضاء حاصبيا، وتبين ذلك أثناء حضور كاهن الكنيسة الاب فخري لإقامة قداس سبت النور صباح هذا اليوم، ولن يتقدم بإدعاء لدى مخفر الدرك.
التعليقات
Share this on WhatsApp
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net