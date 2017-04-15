الرئيسية » أمن وحوادث, مسيحيو الشرق » محاولة سرقة كنيسة في راشيا الفخار حاصبيا

محاولة سرقة كنيسة في راشيا الفخار حاصبيا on April 15, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net