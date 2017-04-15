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محاولة سرقة كنيسة في راشيا الفخار حاصبيا

on April 15, 2017

اقدم مجهولون على محاولة خلع باب كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، في بلدة راشيا الفخار قضاء حاصبيا، وتبين ذلك أثناء حضور كاهن الكنيسة الاب فخري لإقامة قداس سبت النور صباح هذا اليوم، ولن يتقدم بإدعاء لدى مخفر الدرك.

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