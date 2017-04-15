العثور علي جثة شاب مسيحي مذبوح في مصر

تم في ساعة متأخرة من مساء أمس العثور على جثة جمال علام بشاي 15 عام مقتولا طعنا بمنطقة الرقبة ( ذبحة ) وملقى بالجثة خلف الجمعية الزراعية بقرية قاي التابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف دون معرفة الدوافع . وتم نقل الجثة إلي مستشفى إهناسيا المركزي وأمرت نيابة اهناسيا بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة ويبذل رجال مباحث بني سويف جهود حثيثة بإشراف اللواء عادل تونسي مدير امن بني سويف واللواء خلف حسين مدير مباحث المديرية واللواء خالد عبد السلام رئيس المباحث والمقدم محمود الشريف رئيس مباحث إهناسيا جهودهم لكشف تفاصيل الجريمة والوقوف على مرتكبيها لتزامنها مع الأحداث الإرهابية التي ضربت كنائس مار جرجس بطنطا والمرقصية بالإسكندرية.
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