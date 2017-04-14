عائلة مصرية تحمل الصليب في درب الآلام أمام البابا فرنسيس في روما on April 14, 2017

تقرر أن تحمل عائلة مصرية الصليب خلال طقوس درب الآلام يوم الجمعة العظيمة بحضور البابا فرنسيس وعشرات الآلاف من المؤمنين حاملي الشموع فى مبنى الكوليزيوم في روما.

وتم اتخاذ إجراءات أمن مشددة في منطقة الكوليزيوم حيث تحمل مجموعة صغيرة من المؤمنين الصليب بين 14 “محطة” في إشارة إلى الساعات التي سبقت صلب السيد المسيح على طريق الجلجلة.

وانتشر 3000 شرطي لحماية الكوليزيوم مع كتل معدنية تسد الطرق وأجهزة للكشف عن المعادن وطائرات هليكوبتر تابعة للشرطة مزودة بأنظمة أشعة تحت الحمراء لمسح المنطقة.

ومن المقرر أن يزور البابا مصر نهاية الشهر الحالي رغم الاعتداءين على الكنيستين.

وسيجلس البابا فرنسيس (80 عاما) بجوار الصليب الكبير مستمعا إلى تأمل تكتبه للمرة الأولى امرأة علمانية، هي الفرنسية آن ماري بيليتييه.

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