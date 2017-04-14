إحياء رتبة دفن المسيح في بلدات البترون on April 14, 2017

احتفلت رعايا الطوائف المسيحية في منطقة البترون، برتبة دفن المسيح، بصلوات ومسيرات مراحل درب الصليب وزياحات عمت الصروح الدينية في مختلف البلدات والقرى البترونية، بمشاركة كهنة الرعايا والآباء والكهنة المشاركون في الرياضة الروحية خلال أسبوع الآلام.

وألقيت عظات تناولت معنى الصليب وموت يسوع مصلوبا فداء عن العالم. كما ركزت على سنة الشهادة والشهداء التي أعلنها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

وقد احتفل الأب جان كحالي بالرتبة في كاتدرائية مار جاورجيوس في مدينة البترون في حضور حشد من المؤمنين.

وفي دير سيدة النورية حامات، ترأس رئيس الدير الارشمندريت جورج صافيتي رتبة سجدة الصليب، في حضور حشد من المؤمنين، وألقى عظة تحدث فيه عن آلام المسيح وصلبه.

وفي كنيسة السيدة النياح في دوما، احيا الارشمندريت أنطونيوس سعد الرتبة في حضور أهالي البلدة. وبعد الانجيل ألقى عظة من وحي المناسبة.

وفي بلدة شكا احتفل الخوري ابراهيم شاهين بالرتبة في كنيسة التجلي، في حضور حشد من المؤمنين.

وكان كهنة الرعايا قد أقاموا القداس السابق تقديسه في الصباح الباكر.

وطنية

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