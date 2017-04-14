برنامج احتفالات مطرانية الروم الكاثوليك في طرابلس لمناسبة اسبوع الالام والفصح on April 14, 2017

وزعت أمانة سر مطرانية طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك برنامج الاحتفالات التي سيقيمها متروبوليت طرابلس والشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر، لمناسبة أسبوع الآلام وعيد الفصح المجيد، وفقا للآتي:

الجمعة 14/4/2017: رتبة جناز السيد المسيح، في كنيسة مار الياس – شكا، الساعة السادسة والنصف مساء.

السبت 15/4/2017: سبت النور، في كنيسة مار سمعان، في بلدة دوما – قضاء البترون، الساعة العاشرة والنصف من قبل الظهر.

الاحد 16/4/2017: قداس الفصح، ورتبة الهجمة، في كنيسة مار جاورجيوس الزاهرية طرابلس، الساعة 12 منتصف الليل.

وتقبل التهاني، في صالون المطرانية ضهر العين – النخلة في الكورة، يومي الاحد والاثنين من العاشرة والنصف صباحا حتى الواحدة ظهرا، ومن الثالثة عصرا حتى السادسة مساء.

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