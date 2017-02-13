برلماني روسي يتهم اليهود بسلق المسيحيين في القدور ورميهم للوحوش on February 13, 2017

اثار النائب الروسي فيتالي ميلونوف غضب اليهود في البلاد عندما اتهم اجدادهم بانهم “كانوا يسلقون المسيحيين في القدور”.

والمعروف عن النائب ميلونوف انه صاحب القانون الذي يعاقب من يقوم ب”دعاية مثلية”.

وهاجم النائب بشدة الاحد عضوين يهوديين في المجلس البلدي لمدينة سان بطرسبورغ (شمال غرب) هما بوريس فيشنفسكي ومكسيم رزنيك خلال تظاهرة طالبت باعادة كاتدرائية كبيرة في هذه المدينة الى سلطة الكنيسة الارثوذكسية.

وقال ميلونوف “لقد تمكن المسيحيون من النجاة والبقاء مع ان اجداد بوريس فيشنفسكي ومكسيم رزنيك سلقونا في القدور ورموا بنا للحيوانات المفترسة”.

واعتبر المؤتمر اليهودي الروسي هذه التصريحات “مهينة”. وقال رئيس المؤتمر يوري كانر الاثنين لوكالة فرانس برس “لقد اهان عضوين في المجلس البلدي لسان بطرسبورغ، وعلى زملائه النواب التوقف حتى عن توجيه التحية له”.

ويضم المؤتر اليهودي الروسي رجال اعمال وناشطين ورجال دين يهودا يعيشون في روسيا.

وتابع كانر “انها المرة الاولى التي اسمع فيها بان اليهود قاموا بسلق المسيحيين في قدور او رموهم طعاما للحيوانات المفترسة”.

ويعيش في روسيا حاليا نحو مليون يهودي حسب اتحاد المجموعات اليهودية في روسيا.

وكان نحو مليون يهودي روسي غادروا الاتحاد السوفياتي الى اسرائيل خلال الحقبة السوفياتية وبعدها، بحسب حاخام روسيا الاكبر برل اليعازر.

وفي عام 2016 هاجر نحو سبعة الاف يهودي روسي الى اسرائيل حسب التقرير الاخير لمكتب الوكالة اليهودية في موسكو، وحل اليهود الروس بذلك في طليعة المهاجرين الى اسرائيل.

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