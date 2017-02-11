لعدم بيع أراضيهم في الأطراف.. مجلس ثورة الأرز للموارنة: حكموا ضميركم وانتخبوا قادة الرأي الشجعان on February 11, 2017

عقد “المجلس الوطني لثورة الأرز – الجبهة اللبنانية”، إجتماعه الأسبوعي في مقره العام، واستعرض المجتمعون الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية، وطالبوا في بيان، الموارنة الذين سيقترعون في حال جرت الإنتخابات إلى “تحكيم ضميرهم وإنتخاب من هم قادة رأي شجعان موارنة أصيلين ليعيدوا إلى المارونية السياسية رونقها وإعتبارها”.

ودعوا “الموارنة الشرفاء الى عدم بيع أراضيهم في الأطراف أو نقل النفوس من منطقة إلى أخرى بل يجب المحافظة على حضورهم أينما وجدوا”.

واستعرضوا المقتضيات الدستورية لقانون الإنتخابات النيابية، وهي: ضمانة العيش المشترك، ضمانة صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله، فعالية التمثيل والمحافظة على وحدة الأرض والشعب والمؤسسات الرسمية الشرعية، واعتبروا “أن هذه الشرعية يجب أن تتمثل في نواب لديهم الجرأة على المواجهة، ولديهم خبرة في التشريع”.

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