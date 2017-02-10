667 مسلماً إفريقياً يعتنقون المسيحية كل ساعة…وشيخ يتهم البابا بمخطط خطير on February 10, 2017

روما/ أليتيا (aleteia.org/ar) في حديث متلفز على موقع الجزيرة، يتضح قلق العلماء المسلمين حيال نمو المسيحية. فالشيخ أحمد القطاني الذي هو رئيس مؤسسة في ليبيا متخصصة في تخريج الأئمة والدعاة المسلمين قدّم معطيات هامة عما يعتبره “مشكلة”.

أبرز ما قاله الشيخ هو أن الإسلام كان يشكل الديانة الرئيسية في إفريقيا، بيد أن عدد المسلمين في تلك القارة انخفض إلى 316 مليون نصفهم عرب في شمال إفريقيا. إذاً، لا يتخطى عدد المسلمين في القسم غير العربي في إفريقيا الـ 150 مليون. “عندما ندرك أن عدد سكان إفريقيا هو مليار نسمة، نلاحظ أن عدد المسلمين انخفض كثيراً عما كان عليه في مطلع القرن الماضي. من جهة أخرى، ارتفع عدد الكاثوليك من مليون سنة 1902 إلى 329 مليون و882 ألف” سنة 2000.

أوضح الشيخ أن 667 مسلماً إفريقياً يعتنقون المسيحية كل ساعة، ما يساوي اهتداء 16000 مسلم يومياً إلى المسيحية. بالتالي، يعتنق 6 ملايين مسلم المسيحية سنوياً.

الحل بحسب الشيخ لهذه الأرقام الكبيرة هو بناء مدارس قبل المساجد بهدف وقف “الأخطبوط الإرسالي المسيحي” الخطير. فالمدارس بنظره ضرورية قبل المساجد لأن الإنسان (الإفريقي) سيمضي فيها وقتاً أطول من ذاك الذي يمضيه في المساجد.

وعلى الرغم من حق كل ديانة في كسب مهتدين جدد، إلا أن الشيخ رأى أن التبشير بالمسيحية يتمثل في “تحضير خطط وتنفيذها وتطويرها من أجل تحويل المسلمين إلى مسيحيين عبر استغلال الجهل والفقر وكل ما ينتج عن ظروف مماثلة”.

كذلك، عزا الشيخ نجاح المنظمات الإرسالية المسيحية إلى اتحادها في العمل تحت راية الفاتيكان الذي مُنح المنصب القيادي للتبشير، قائلاً إن الديانة المسيحية لا تتبع ألمانيا أو هولندا أو أي دولة غير الفاتيكان، خلافاً للدول العربية التي تحاول كل واحدة منها بشكل مستقل وغير موحّد دعوة الآخرين إلى دينها.

ومن بين المواضيع اللافتة في المقابلة قول الشيخ بأن البابا ادعى أن رحلاته ستكون دينية في حين أنها ليست كذلك، بدليل أنه عندما زار فلسطين، التقى باليهود. فاتهم الشيخ البابا بإعداد خطط فقط لأنه وقف وقفة احترام أمام حائط المبكى الذي يعني الكثير لليهود.

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