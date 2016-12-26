متى تم الاحتفال بعيد الميلاد لأول مرة في ٢٥ ديسمبر؟ وما قاله كاهن يومها غير نظرة المسيحيين للعيد! on December 26, 2016

روما/ أليتيا تم الاحتفال بأول عيد ميلاد في ٢٥ ديسمبر، سنة ٣٥٢. لا أحد يعلم بدقة يوم ولادة المسيح أو السنة، ولم يكن الأمر مهما في تلك القرون الأولى، لأن يوم ميلاد الشخص لم يكن مهما بقدر يوم مماته.

في الواقع كان المسيحيون الأوائل يحتفلون بعيد ميلاد يسوع في السادس من يناير، وخلال القرن الثاني اقترح بعض المسيحيين خمسة تواريخ ومن بينها ٢٥ ديسمبر.

في القرن الرابع، اتخذ البابا يوليوس الأول بالتشاور مع قادة كنسيين القرار بإعلان ٢٥ من ديسمبر عيد ميلاد الرب يسوع، ليحل محل العيد الروماني الوثني عيد الشمس، إذ معه أيضا يصبح النهار أطول. وقد تم قبول هذا التاريخ من قبل الكنيسة جمعاء في القرن الخامس.

وفي تلك المناسبة قال أحد الكهنة اللاهوتيين جملة غيرت نظرة المسيحيين لعيد الشمس. قال: “نحتفل بهذا اليوم كيوم مقدس، ليس كالوثنيين بسبب عيد مولد الشمس، بل بفضله هو، صانع هذه الشمس!”

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