كنائس الأرثوذكس في تركيا تحتفل بعيد ميلاد المسيح on December 25, 2016



احتفلت الكنائس الأرثوذكسية، مساء السبت، في مدينتي أنطاكيا وإسكندرون بولاية هطاي جنوبي تركيا، بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام.

ونظَّم الزعيم الروحي للكنيسة الأورثوذوكسية في أنطاكيا جان ديلوللر، مراسم القداس في الكنيسة، برفقة الراهب ديميتري دوغوم.

وأشعلوا الشموع وأدوا صلواتهم في الكنيسة خلال المراسم، في حين وزعت بلدية هطاي الكبرى، هدايا لأبناء الطائفة المسيحية في الولاية بعد مراسم القداس.

وفي الكنيسة الأورثوذكسية في إسكندرون، بدأ أبناء الطائفة المسيحية قدّاسهم بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء في تركيا.

ودعا القس ديميتري يلدريم، عقب القداس، إلى الوحدة والأخوة في تركيا والعالم.

وشارك في مراسم القداس رئيس بلدية إسكندرون سيفي دينغل.

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