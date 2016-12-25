عون وعقيلته في بكركي: لن تصدموا بوعودنا وسيتم ملء الفراغات بما يلزم on December 25, 2016

وعد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في اعقاب خلوة عقدها مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي صباح اليوم قبيل القداس الميلادي، “بالعمل بكل جهد لتكون السنة الجديدة سنة خير وسلام”، مؤكدا انه “سيتم ملء الفراغات التي سجلت في الانجازات والسلطة بما يلزم ان تملأ به لتكون مفخرة لكل اللبنانيين”.

وكان عون وصل الى الصرح البطريركي عند التاسعة والدقيقة العشرين، واستقبله الراعي والكاردينال مار نصرالله بطرس صفير.

وبعد التقاط الصور في صالون الاستقبال الكبير رحب البطريرك بزيارة الرئيس، لافتا الى “الارتياح الذي عم لبنان بعد تشكيل الحكومة الجديدة وما ينتظره اللبنانيون من انجازات”.

وقال عون انه “سيكون العمل الحكومي على خطى سريعة غير متسرعة ومدروسة لتكون على ما يتمناه اللبنانيون”.

بعد ذلك، توجه والراعي الى المكتب المحاذي للصالون حيث عقدا خلوة استمرت نحو عشرين دقيقة عرضا خلالها للمستجدات المحلية بعد اقرار مجلس الوزراء البيان الوزاري، بالاضافة الى التطورات الاقليمية.

دردشة مع الاعلاميين

وبعد الخلوة، عايد رئيس الجمهورية الصحافيين المتواجدين في الصرح، متمنيا ان يعيد الله عليهم، وعلى لبنان، عيد الميلاد المجيد والسنة الجديدة بالخير والسلام. وقال: “اننا في هذه المناسبة نعدكم بأننا سنعمل بكل جهدنا لتكون سنة خير وسلام. ان الوعود كثيرة وكذلك هي الانتظارات، وان شاء الله لن تصدموا بأي من هذه الوعود، لاننا سنعمل بجد وجهد لكي نحقق هذه الامنيات والانتظارات التي يحتاجها لبنان”، لافتا الى ان “ثمة فراغات كثيرة سجلت بكل ما للكلمة من معنى في المدة الطويلة الاخيرة وحتى يومنا هذا”.



وقال: “ان شاء الله سيتم ملء هذه الفراغات في الانجازات وفي السلطة بما يلزم ان تملأ به، من اشخاص، وصفات الكفاءة والادمية، وان تكون التقنيات سليمة ويتم احترام الوقت لتكون مفخرة لكل اللبنانيين”.

وردا على سؤال عن العيد الذي سيصدر قانون الانتخاب فيه، أجاب: “في عيد الانتخابات”.

ثم انتقل الرئيس عون والسيدة الاولى ناديا الشامي عون التي كانت وصلت الى الصرح البطريركي عند التاسعة والدقيقة الخامسة والعشرين الى كنيسة السيدة في بكركي حيث حضرا قداس الميلاد الذي ترأسه الراعي وعاونه فيه لفيف من الكهنة، بحضور رئيسي الجمهورية السابقين امين الجميل وميشال سليمان ونائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، والوزراء جبران باسيل وغطاس خوري وسيزار ابي خليل وعدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين والسفير البابوي في لبنان المونسنيور غبريال كاتشيا وعدد من القادة الامنيين والعسكريين وكبار الموظفين من مدنيين وعسكريين وكبار القضاة وفاعليات سياسية واقتصادية واجتماعية ورجال دين وعدد من المؤمنين.

تقبل التهاني

بعد القداس انتقل عون والراعي الى صالون الاستقبال الكبير حيث تقبلا التهاني بالعيد، قبل ان يغادر رئيس الجمهورية الصرح البطريركي.

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