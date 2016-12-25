صور.. مسيحيو بابل يحتفلون باعياد الميلاد on December 25, 2016

احتفل العراقيون من ابناء الديانة المسيحية في محافظة بابل، اليوم الاحد، باعياد الميلاد وسط حضور حكومي وشعبي متميز.

وقال مراسل “الغد برس”، ان “المسيحيين احيوا ميلاد السيد المسيح عليه السلام في كنسية مريم العذراء وسط محافظة بابل واقاموا القداس الخاص بهذه المناسبة”.

واضاف ان ” الاحتفال اقيم وسط حضور قادة امنين ومسؤولين محلين ومواطنين مسلمين من ابناء المحافظة شاركوا ابناء محافظتهم من الديانة المسيحية احتفالهم باعياد المسيح”.

وتشهد محافظات العراق احتفالات بمناسبة اعياد ميلاد السيد المسيح يشارك فيها المسلمين والمسيح على حد سواء كتعبيراً عن الوحدة الوطنية ورداً لمواقف المسيح في الاحتفال مع المسلمين بمناسباتهم المفرحة والمحزنة.

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