المسيحيون الكاثوليك في غزة يحتفلون بعيد الميلاد on December 25, 2016

أقام المسيحيون الكاثوليك، من أتباع طائفة “اللاتين” في قطاع غزة، اليوم الأحد، قداساً، بمناسبة عيد الميلاد.

وتجمّعت أعداد من العائلات المسيحية الكاثوليكية، من طائفة اللاتين، التي تسير وفق التقويم الغربي، منذ ساعات الصباح، في كنيسة “العائلة المقدّسة” بمدينة غزة، لأداء القدّاس (الصلاة) التي ترأسه الأب “ماريو دي سيلفا”.

وبدأت مساء أمس السبت، احتفالات المسيحيين الكاثوليك في قطاع غزة، بعيد الميلاد.

وقال إيهاب عيّاد، وهو مسيحي فلسطيني من سكان غزة : ” أتمنى أن يعمّ السلام على جميع الدول العربية، وأن يعود المغتربين إلى بلادهم ومنازلهم”.

وتابع: ” ندعو أن يبقى المسلمون والمسيحيون أخوة، وأن تنتشر ثقافة التسامح بين الأديان في كافة أنحاء العالم، كما نتمنى أن نبقى في سلام بعيداً عن الحروب”.

ويحتفل المسيحيون في يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حسب التقويم الغربي بـ”عيد الميلاد”، فيما تحتفل الطوائف المسيحية في السابع من يناير/كانون الثاني المقبل حسب التقويم الشرقي.

ويتبع نحو 70% من مسيحيي قطاع غزة لطائفة الروم الأرثوذكس، بينما يتبع البقية طائفة اللاتين الكاثوليك.

وبحسب مؤسسات مسيحية في غزة، فإن أعداد المسيحيين في القطاع تناقصت بفعل الهجرة، وباتت لا تزيد عن نحو ألفي شخص من أصل مليوني فلسطيني. –

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