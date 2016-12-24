ريسيتال ميلادي لجوقة قاديشا في بصرما on December 24, 2016

احيت جوقة قاديشا ريسيتالا ميلاديا في كنيسة مار يوسف بصرما، بقيادة عميد كلية العلوم الدينية المشرقية الأب الدكتور يوسف طنوس، وحضور السيدة جولي كرم عقيلة النائب فادي كرم وممثلته، ممثل راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران جورج أبو جوده ممثلا بالنائب العام في الابرشية الخوراسقف بطرس جبور، رئيس دير سيدة النجاة بصرما الأب الدكتور القاضي باخوس طنوس، مسؤول اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي في الشمال الإعلامي جوزف محفوض، نادي الشرق لحوار الحضارات ممثلا بعضو فرع الشمال جورج محفوض، عضو نقابة خبراء السير في لبنان الخبير طوني شحود، اضافة الى عدد من الرهبان والفعاليات الروحية والحزبية والإعلامية والبلدية والقروية.

واستهل الحفل بكلمة لرئيس الدير القاضي باخوس طنوس، رحب فيها بالحضور وتمنى للجميع أعيادا مجيدة، وأكد أن “هذا العيد هو عيد الخلاص والمحبة والسلام الذي ينتظره جميع الناس”. وقال: “هذه السنة العيد عيدين مع جوقة قاديشا التي ترتل للملك السماوي”.

كما ألقى جبور كلمة قال فيها: “يشرفني أن أمثل راعي الابرشية المطران جورج أبو جودة في هذا الاحتفال الروحي” وأكد أن “ولادة المسيح يجب أن تجعل كل واحد منا غني بروحه وتمنى للجميع أعيادا مجيدة”.

وقدمت جوقة قاديشا باقة من التراتيل الميلادية التي تجسد ولادة طفل المغارة.

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