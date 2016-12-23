وفاة قائد جوقة بعد إحيائه امسية ميلادية للقوات اللبنانية في جبيل on December 23, 2016

أحيت القوات اللبنانية منسقية جبيل بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالتعاون مع جمعية سعادة السماء – الأب مجدي علاوي ” أمسية ميلادية على ترانيم جوقة مارمارون البوشرية” تحت عنوان عندك فرصة” في كاتدرائية ماريوحنا مرقس جبيل، برعاية رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، في حضور رئيس بلدية جبيل زياد الحواط، قائمقام جبيل نجوى سويدان فرح، عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر الدكتور ناجي الحايك،آمر فصيلة جبيل في قوى الأمن الداخلي الرائد كارلوس الحاماتي، رئيس مركز الدفاع المدني في جبيل شكيب غانم، رئيسة مركز الصليب الأحمر في جبيل رنده كلاب،رئيس مركز قرطبا عبود وجنة في حزب القوات اللبنانية هادي مرهج، مختار مدينة جبيل جورج حبيب، وحشد من رؤساء القطاعات والمراكز في القوات والفعاليات والمهتمين.

إستهلت الأمسية بكلمة للزميلة الإعلامية ريم حرب شواح أكدت فيها أن عيد الميلاد ليس بأخذ الهدايا، بل بتقديمها للمحتاجين، ثم ألقى أمين سر منسقية جبيل روحانا كرم كلمة رحب فيها بالحضور، مذكرا بقول الدكتور جعجع “إنسان واحد قضية واحدة في كل زمان ومكان، وأملا مشاركة من القلب في الأمسية الميلادية.

جعجع

وقدم جعجع من جهته كلمة إنسانية بعيدة عن السياسة عبر السكايب معايدا بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، وأكد أن عيد الميلاد بالنسبة إليه ليس فقط شجرة وزينة وفرح بالطفل يسوع،بل يجب إيصال فرح الميلادإلى كل بيت في جميع أنحاء لبنان وإلى كل بيت في جميع أنحاء العالم،لافتا إلى أنه قرر المشاركة في هذه الأمسية الميلادية من أجل إيصال فرح طفل المغارة إلى بيت يناضل من أجل تربية عائلة مؤلفة من 5 أولاد ، وداعيا إلى أن نضع أيدينا جميعا مع هذه العائلة من أجل أن تفرح بعيد ميلاد الطفل يسوع”.

وأمل جعجع “تكاتف الجميع وأن تعم الأجواء الميلادية ونشر روح الإيمان في جميع أنحاء العالم”، وتوجه بالمعايدة إلى الحضور وإلى القيمين على الأمسية، آملا الحفاظ على هذه الروحية بالذات من أجل النهوض بمجتمعنا وبنائه على أفضل مستوى وكل عيد وأنتم بألف خير.

علاوي

وسأل الأب علاوي في كلمته ماذا نقول للعجزة والأطفال والفقراء في مناسبة عيد الميلاد المجيد الذين لا يستطيعون أن يعيشوا فرح العيد، مطالبا بحل جذري كما جعل رئيس بلدية جبيل زياد الحواط من مدينته الأحلى، يجب أن نبدأ أيضا من جبيل العمل من أجل مساعدة العجزة والفقراء والمحتاجين، وحذر من خطر قانون الإبجارات الجديد الذي سيشرد الآف العائلات اللبنانية من بيوتها بسبب تراكم الإيجارات الجديدة، وسأل الله أصبح إنسانا وتجسد في مذود لكي يرفع الإنسان ويؤلهه ونحن ماذا نصنع؟ أصبح الله إنسانا من أجل كرامة الإنسان ولا نزال نسأل عن لون الإنسان ودينه وطائفته،إذا كنت تحب الله فيجب أن تحترم الآخر وكرامته”.

وتخلل الأمسية عرض فيلم عن حياة عائلة جبيلية محتاجة وطريقة عيشها القاسية وعن قيام منسقية جبيل في القوات وجمعية سعادة السماء بتقديم صنارة لهذه العائلة من أجل مساعدتها وأيصال الفرح إليها على مدى العام 2017 .

وبعد إنشاد الجوقة الترانيم الميلادية صعد رئيس الجوقة إيلي جورج مرهج وهو من بلدة بنتاعل قضاء جبيل في العقد الخامس من العمر إلى مذبح الكنيسة لإلقاء كلمة شكر فتعرض لأزمة قلبية وحضرت على الفور عناصر الصليب الأحمر وقامت بالإسعافات اللازمة ونقلته إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي لكنه توفي فور وصوله إلى المستشفى.

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