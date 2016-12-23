ماريال معوض في اطلاق Christmas Village 2016:نحاول زرع الفرع في قلوب الجميع on December 23, 2016

أطلقت مؤسسة رينه معوض وتحت شعار “Live Love Zgharta” نشاطها الميلادي السنوي “Christmas Village 2016” الذي تضمن نشاطات ومواعيد مميزة تهم الاطفال والأولاد والكبار على مدى ثلاثة أيام من 21 حتى 23 كانون الأول 2016 في ساحة كاتدرائية مار يوحنا المعمدان زغرتا.

حضر الافتتاح الى المشرفة على هذا الحدث الميلادي المحامية ماريال ميشال معوض، الخوري اسطفان فرنجية ممثلا المطران بولس عبد الساتر، السيدة رندى جواد بولس، رئيس بلدية زغرتا اهدن الدكتور سيزار باسيم واعضاء المجلس البلدي، رئيسة الصليب الاحمر اللبناني فرع زغرتا السيدة جوزفين حرفوش، رئيسة جمعية أجيال السيدة ماريان سركيس، رئيسة كاريتاس اقليم زغرتا السيدة دورا عاقلة عبدالله، رئيسة اللجنة النسائية الثقافية السيدة أمال تادروس وسيدات اللجنة، رئيسة اينرويل زغرتا السيدة رولى يمين، رئيس مؤسسة الخير والانماء مخايل الدويهي وممثلون عن المجلس الثقافي التربوي ومنتدى ريشة عطر، وممثلون عن هيئات وجمعيات ثقافية وتربوية واجتماعية وحشد من أبناء زغرتا الزاوية. كما شارك رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض في نشاطات اليوم الثاني ل Christmas Village.

استهل الافتتاح بالنشيد الوطني اللبناني فكلمة السيدة ماريال معوض ومما جاء فيها: “ككل سنة نحن وإياكم على الموعد، وعيد الميلاد لا يكتمل في زغرتا الا مع الـChristmas Village لأننا استطعنا بين جهدنا وتجاوبكم أن نخلق جوا مميزا في مدينتنا. وككل سنة نحن على الموعد مهما كانت الظروف لأن عيد الميلاد هو عيد الفرح والمحبة والعطاء والمشاركة. هو عيد أولادنا ونحن مصرون أن ندعهم يفرحون بولادة المخلص. وهو أيضا عيد العائلة ونحن في زغرتا عائلة كبيرة هكذا كنا وهكذا سنبقى بإذن الله”.

اضافت:”ابتداء من الليلة وعلى مدى 3 أيام سنحاول أن نزرع الفرح في زغرتا وفي قلوب الجميع كبارا وصغارا رغم الطقس الماطر والله يبعت الخير، الميلاد للجميع وكلنا نريد ان نحتفل ونفرح. أشكركم جميعا لحضوركم الليلة وأشكر كل الذين شاركونا بالـChristmas Village ، كما أخص بالشكر كل فريق العمل الذي تعب في التحضير كي نتمكن من أن نقدم شيئا مميزا لأولادنا ولمدينتنا”.

وختمت بالقول:”أتمنى لكم ميلادا” مجيدا”، على أمل أن يحمل لكم العام الجديد ولعائلاتكم كل الصحة والخير والبركة. ويبقى شعارنا عيش وحب زغرتا “Live Love Zgharta وكل عيد وانتم بخير”.

بعدها جال المشاركون على وقع عزف الـParade والأغاني والترانيم الميلادية على ارجاء القرية الميلادية حيث اطلعوا على المعروضات وتذوقوا المأكولات المطهوة مباشرة.

وقد تميزت فاعليات القرية الميلادية بموقعها وسط مدينة زغرتا مما خلق أجواء من الفرح والحركة والحيوية في شوارع زغرتا وسوقها التجاري رغم الجو الماطر، وبالـ Christmas Market الذي توزع على بيوت ومنصات خشبية تضمنت منتوجات من وحي الميلاد ومن صنع يدوي حيث شاركت في العرض جمعيات اجتماعية عرضت لمنتوجاتها من شموع ومستلزمات الميلاد ومناشف وأكواب وعلب شوكولا كلها من وحي عيد الميلاد. اضافة الى سوق الاكل الذي شغل حيزا واسعا من ساحة العرض وتميز بتنوع مأكولاته والمطابخ التي عرضت مأكولاتها فكان هناك المطبخ الايطالي والفرنسي والالماني والياباني وبالتأكيد الحلويات اللبنانية التي صنعتها سيدات لبنانيات من وحي عيد الميلاد. وكان لرسم الـPortrait زاويته الخاصة التي تميزت برسم الوجوه مباشرة على الاسطوانات الموسيقية القديمة”.

كما جرى عرض سيرك على مسرح مركز ميلاد الغزال معوض الثقافي والرياضي لفرقة الـGolden International Circus وسط تفاعل من الاولاد ودهشتهم للأداء المميز الذي قدمه على وقع الموسيقى.

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