احتفال في فيع لاضاءة زينة الميلاد on December 22, 2016

– اضاءت بلدية فيع زينتها الميلادية خلال احتفال اقيم في الساحة العامة، عند النصبين التذكاريين للاديب والشاعر فؤاد سليمان والمربي جورج ابراهيم عبدالله، في حضور رئيس البلدية الدكتور جان عبدالله والاعضاء، كاهن البلدة الاب سمعان حيدر، المختار سيمون نقولا ورؤساء الاندية والجمعيات وحركة الشبيبة الارثوذكسية فرع البلدة وحشد من ابناء البلدة والجوار.

وبعد اضاءة الشجرة العملاقة بالوانها المميزة والمغارة الضخمة المجاورة لها بارك الاب حيدر الحضور متمنيا للجميع اعيادا مباركة.

والقى رئيس البلدية عبدالله كلمة رأى فيها ان “الاهم في الموسم الميلادي حيث يتبارى فيه الجميع بالاعلان عن اجمل زينة ميلادية هو التحضير لاستقبال الطفل يسوع بقبول بعضنا لبعض، بالتضحية والغفران والتسامح، بمساعدة بعضنا لبعض لا سيما الفقير والمحتاج والمريض”.

وتطرق للعمل البلدي، مؤكدا ان “الانتخابات البلدية مرحلة مرت وقد اصبحت وراءنا، وننظر الان للمرحلة المقبلة حيث يعمل كل عضو بجهد لرفع مستوى البلدة الانمائي”، مشددا على ان “كل عمل انمائي ينعكس ايجابا على البلدة باكملها وكل فشل يؤدي الى شلل الانماء في البلدة برمتها، لذا لا بد من تضافر الجهود وتقديم كل الدعم للبلدية لتتمكن من تحقيق دورها في الخدمة العامة وتامين مصلحة الاهالي وليس المصالح الشخصية”.

واكد ان البلدية جاهزة ” لتلبية جميع مطالب الاهالي ضمن القانون وتنفيذ المشاريع المقترحة من قبلهم والتي ترتد خيرا على الجميع”، مشيرا الى ان البلدية “باشرت التحضير لتجهيز مولد كهربائي عام للبلدة للتخفيف من الاعباء المالية على السكان، وتعهدت وصل جميع منازل ابناء البلدة بالشبكة الجديدة التي تعمل على تأمينها بالقريب العاجل على حسابها الخاص، كما تسعى لتعزيز المستوصف الصحي في البلدة بتعدد الاختصاصات الطبية فيه”.

وقد نظمت البلدية نشاطات ترفيهية متعددة للاطفال تضمنت عروضات بهلوانية والعاب نفخ وصور مع بابا نويل وضيافة العيد. ودعت لريسيتال ميلادي يحييه ابناء البلدة في قاعة الكنيسة في 23 من الشهر الحالي.

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