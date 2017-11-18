حيلة لتستمتعوا بطعم البطاطا المقلية من دون زيادة الوزن on November 18, 2017

تعتبر البطاطا المقلية من أكثر الأطباق شعبية في العالم. إلا أن خبراء التغذية لا ينصحون بتناول كمية كبيرة منها لأنها غنية بالدهون وتسبب زيادة الوزن.

لذا ننصحكم بتحضير هذا الطبق بطريقة تمكنكم من تناوله من دون أن تكتسبوا الكيلوغرامات المزعجة.

– قشروا حبات البطاطا وغسلوها وقطعوها كما تفعلون عادة قبل قليها.

– أضيفوا إليها خليطاً يحتوي على كميات معتدلة من الملح والفلفل الحلو والبهارات والأعشاب المجففة التي تحبون.

– ضعوا قطع البطاطا على صينية مغطاة بورق الخبز.

– ضعوا الصينية في فرن محمى على درجة 220 مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة مع تقليبها بين الحين والآخر حتى تنضج.

– وهكذا تحصلون على بطاطا مقرمشة ولذيذة وقليلة الدهون والسعرات الحرارية.

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