السعودية: أطباء ينجحون في إعادة ترميم وجه طفل فقد جزءاً منه في حادث مروري

نجح فريق جراحي متخصص في مستشفى خيبر العام في إعادة ترميم وجه طفل تعرض لحادث مروري تسبب له في إصابات متعددة من بينها فقد أجزاء من الوجه.
واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى الطفل البالغ من العمر 12 سنة وقد تعرض لجروح بالحاجب الأيمن، ومنطقة الفم، فتم على الفور إجراء الفحوصات الطبية، وصور الأشعة اللازمة، وبعدها تقرر إجراء عملية جراحية لترميم الوجه وإعادة الأجزاء المفقودة منه.
وأكد الفريق الطبي نجاح العملية التي استغرقت نحو ساعة ونصف، مبيناً أنه تم السماح للطفل بمغادرة المستشفى، وهو الآن بحالة جيدة.
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