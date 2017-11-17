السعودية: أطباء ينجحون في إعادة ترميم وجه طفل فقد جزءاً منه في حادث مروري on November 17, 2017

نجح فريق جراحي متخصص في مستشفى خيبر العام في إعادة ترميم وجه طفل تعرض لحادث مروري تسبب له في إصابات متعددة من بينها فقد أجزاء من الوجه.

واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى الطفل البالغ من العمر 12 سنة وقد تعرض لجروح بالحاجب الأيمن، ومنطقة الفم، فتم على الفور إجراء الفحوصات الطبية، وصور الأشعة اللازمة، وبعدها تقرر إجراء عملية جراحية لترميم الوجه وإعادة الأجزاء المفقودة منه.

وأكد الفريق الطبي نجاح العملية التي استغرقت نحو ساعة ونصف، مبيناً أنه تم السماح للطفل بمغادرة المستشفى، وهو الآن بحالة جيدة.

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