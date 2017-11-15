أمريكا تسمح باستخدام أول “حبة دواء رقمية” في العالم on November 15, 2017

بعد سنوات طويلة من البحث، تمكنت أخيراً بعض شركات الأدوية من تزويد حبوب صغيرة بمجسات صغيرة بهدف مراقبة التزام المرضى بتناول أدويتهم. فيما يُتوقع أن تفتح هذه الحبوب الرقمية الطريق أمام أدوية جديدة لعلاج أمراض أخرى.

أعلنت إدارة الأدوية والأغذية الأمريكية (FDA) أنها سمحت باستخدام أول “حبوب رقمية” في العالم مزودة بجهاز استشعار صغير الهدف منه مراقبة التزام المرضى بتناول أدويتهم، خصوصاً من يعانون من أمراض نفسية .

وأوضحت الإدارة أن الحبة الجديدة، التي يطلق عليها اسم “أبيليتي ميسيت”، تخبر الأطباء أو أقارب المريض إن كان قد تناول الدواء بشكل صحيح وفي وقته المحدد، وذلك عبر جهاز استشعار مدمج في هذه الحبة الصغيرة جداً ويتصل مع لاصقة طبية يضعها المريض وتنشط بعدما تصل إلى المعدة وتتأثر بأحماضها.

وأشارت إدارة الأدوية والأغذية إلى أن هذه الحبة مزودة بمجس صغير مرتبط بلاصقة طبية يضعها المريض على صدره، ويتم نقل بيانات الدواء بعد ذلك إلى تطبيق ذكي يسمح للطبيب والممرض وأصدقاء أو أقارب المريض بمراقبة إن كان الدواء يوافق الإرشادات المطلوبة من خلال أجهزتهم المحمولة. كما يستعمل “أبيليتي ميسيت” لعلاج المرضى الذين يعانون من انفصام الشخصية واضطراب ثنائي القطب والاكتئاب.

يشار إلى أن هذه الحبة الرقمية يتم إنتاجها بشكل مشترك بين شركة الأدوية اليابانية “أوتسوكا” وخدمة الطب الرقمي “بروتيوس”.

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