كيف يتفاعل جسمك مع الجنس… فيزيولوجيا؟ on November 13, 2017

هل أنت متأكد من أنك تعرف ما يحدث لك عند ممارسة الجنس؟ حسنا، قد تتحدث عن مشاعر معينة، ولكن مهما كنت تعرف فأنت لا تعلم ما يحدث لجسمك أثناء الجماع، فيزيولوجيا؟ ما هي التغييرات التي يخضع لها جسمك وكيف؟ قام خبراء الجنس بتحديد ما يعرف باسم دورة الاستجابة الجنسية، التي قسمت الجنس على أربع مراحل. هي الإثارة، الهضبة، النشوة والنتيجة. ونحن هنا نلقي نظرة على ما يحدث خلال هذه المراحل من الجنس.

الإثارة

تبدأ هذه المرحلة ما بين نصف دقيقة إلى دقيقة واحدة بعد التحفيز.

الرجل: يبدأ قضيبه بالانتصاب، وحتى حلماته يمكن ان تتصلب قليلاً.

المرأة: تبدأ سوائل المهبل في التدفق. بينما تنفتخ أجزاء من المهبل، والبظر، وحتى الثديين.

كلاهما : زيادة في وتيرة التنفس وارتفاع في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

الهضبة

الرجل: يصبح القضيب منتصبا تماما. تنزل الخصيتين نحو كيس الصفن.

المرأة: ينتفخ محيط المهبل الخارجي ويصبح مدخل المهبل ضيقا. أما بالنسبة للنساء اللاتي لم يلدن بعد، فقد تتحول هذه المنطقة من المهبل إلى اللون الأحمر، بينما تواجه الأمهات تغييرا إلى اللون الأرجواني.

كلاهما: تصبح العضلات متوترة في اليدين والفخذين والأرداف. ويمكن أن يظهر “احمرار الجنس” على بقع مختلفة مثل الصدر والكتفين والمعدة والرقبة. مما يجعل الجسم يبدو جذابا وحيويا اكثر.

النشوة الجنسية

هذه هي أقصر مرحلة من المراحل الأربع، وتستغرق فقط بضع ثوان للرجل والمرأة.

الرجل: يشعر بتدفق مجموعة من السوائل في مجرى البول. وهو ما يسمى “حتمية القذف”. ثم، يقذف السائل المنوي من القضيب مع الشعور بتقلصات في القضيب.

المرأة: تعاني من تقلصات إيقاعية في جدار المهبل، 10 إيقاعات لكل ثمان ثوان في المتوسط. حتى أنها قد تواجه انكماش في عضلات الرحم.

كلاهما: الشعور بهزات الجماع التي تأتي على شكل انكماش في العضلات ينعكس في اليدين والقدمين. التوتر العضلي وكذلك احتقان الأوعية الدموية هو الحد الأقصى في هذا الوقت.

النتيجة

هي المرحلة التي تلي النشوة أو الذروة ويمكن أن تستمر لفترة أطول من نصف ساعة، ومعظمها تشعر بها النساء.

الرجل: يصبح القضيب رخواً ويدخل في طور الانصهار حيث أنه من المستحيل له أن يختبر نشوة مرة أخرى. وتختلف مدة الارتخاء بالنسبة للرجال حسب الفئة العمرية وأنماط الحياة المختلفة.

المرأة: يستأنف الرحم والمهبل وظائفهما كالمعتاد. ومع ذلك، فإن بعض النساء قادرين على الاستجابة لمزيد من التحفيز.

كلاهما: يتم اطلااق هرمون يسبب ارتخاء العضلات. إذا كنت تعاني من أي احمرار جنسي، فسوف يختفي كذلك.

الدماغ

جسمك هو ليس المكان الوحيد الذي يستجيب للجنس. يختبر الدماغ أيضا تغييرات هائلة. في النساء، تنشط مناطق مختلفة من القشرة الدماغية في مرحلة التحفيز وفي مختلف الأعضاء الجنسية. التحفيز ينشط hippocampus و amygdala.

ألغاز الجسم البشري

على الرغم من أن الرجال والنساء يمرون بالمراحل الأربع معاً، إلا ان الرجل يصل الى النشوة الجنسية قبل المرأة، ومن الصعب بلوغها معاً في نفس الوقت لأن النساء عادة يستغرقن وقتا أطول من الرجال لبلوغ النشوة الجنسية.

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