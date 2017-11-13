علماء تكساس يكتشفون بـ«الصدفة» جينات الشيب والصلع on November 13, 2017

يبدو أن فك لغز الشعر الأبيض والصلع أيضا أصبح وشيكا حسب دراسة حديثة نشرت مؤخرا في دورية Genes & Development، وكانت مجموعة علماء من جامعة ساوثرن تكساس (University of Texas Southwestern Medical Center) يجرون أبحاثا على نوع معين من الأمراض الجينية النادرة على فئران مختبرات، اكتشفوا أن بروتينا يسمى KROX20 يتحول في خلايا الجلد التي تتبدل وتنتج بالتالي بروتينا آخر يسمى عامل الخلايا الجذعية (stem cell factor).

واكتشف العلماء أن لدى الفئران على الأقل، يصبح هذان البروتينان مهمين في عملية الصلع و«الشيب» أو إنتاج الشعر الأبيض، فحين أوقف العلماء إنتاج KROX20، توقف نمو شعر الفئران، وفي نهاية المطاف أضحت «صلعاء» أو دون شعر. وعندما حذفوا (stem cell factor)، أصبح وبر الفئران أبيض.

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