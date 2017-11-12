علماء يكشفون مادة تحارب الشيخوخة on November 12, 2017

تمكنت مجموعة من العلماء البريطانيين من إيجاد طريقة جديدة لتجديد شباب الخلايا الهرمة المسؤولة عن تطور أمراض الشيخوخة.

ونشر موقع “Science Daily” أن باحثين تحت إشراف لورن هاريس، أستاذ قسم علم الوراثة الجزيئية في جامعة إكزتر، قاموا باختبار تأثير نبات الفينول ريسفيراتول ونظائره على الخلايا البشرية الهرمة من النسيج الضام (الخلايا الليفية).

إذ تتراكم الخلايا الهرمة مع تقدم السن في أنسجة الجسم، وتتوقف عن النمو ولا تؤدي وظائفها الحيوية، وهذا التراكم يجعل أنسجة الجسم أكثر عرضة للأمراض.

وقد وجد العلماء أن الريسفيراتول الذي يوجد في (النبيذ الأحمر والشوكولاته الداكنة والعنب الأحمر وغيره من الفواكه)، يحفز نشاط عوامل الربط في الحمض النووي الريبوزي”RNA”. وبعد استخدام الريسفيراترول تبدأ الخلايا الهرمة باستعادة “شبابها” وتتجدد لديها القدرة على النمو والإنشطار والتكاثر.

ويشير الأستاذ هاريس، إلى أن هذه الخطوة الأولى، في محاولة وقاية الناس من الأمراض خلال حياتهم، حيث تشير نتائج هذه الأبحاث إلى أن استخدام المركبات الكيميائية، يمكن أن يساعد في استعادة الوظائف الحيوية للخلايا الهرمة.

ووفقا للعلماء، ستصبح شيخوخة الإنسان بفضل هذا الاكتشاف دون أمراض وآلام. ويمكن للعلاج المبني على استخدام الفينول النباتي، أن يساعد في مكافحة أمراض القلب والسرطان وباركنسون وألزهايمر.

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