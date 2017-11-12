بدء انتخابات نقابة أطباء الاسنان في طرابلس on November 12, 2017

بدأت إنتخابات نقابة أطباء الاسنان في طرابلس ، لأختيار نقيب خلفا للنقيب أديب زكريا، و3 أعضاء جدد وعضوين لصندوق التقاعد وعضوين للمجلس التأديبي، وبلغ عدد الذين سددوا إشتراكاتهم ويحق لهم الإقتراع 489 طبيبا من أصل 850 طبيبا مسجلين في النقابة.

وتتنافس لائحتان الأولى بإسم “التجدد النقابي” ولائحة “الإستقلال النقابي”.

وكان النقيب الحالي الدكتور زكريا إفتتح الجمعية العمومية بكلمة، أشار فيها إلى “ان النقابة تجاوزت قطوع الإنقسامات التي عصفت بها في مرحلة سابقة، والتي كادت ان تودي بها”.

كما عدد الإنجازات والمشاريع التي تحققت في المجلس السابق. كذلك اقرت الجمعية العمومية التقريرين المالي والإداري.

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