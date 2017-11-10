ورد الآن
الرئيسية » صحة » فول مدمس بالفلفل وزيت الزيتون من المطبخ الشامي

فول مدمس بالفلفل وزيت الزيتون من المطبخ الشامي

on November 10, 2017 0 Comment
فول مدمس بالفلفل وزيت الزيتون من المطبخ الشامي

المقادير

1 كوب فول مدمس
1 حبة فلفل رومي مقطع
ربع كوب زيت زيتون
ملح
كمون
عصير ليمون

طريقة التحضير

يوضع الفول في وعاء على النار حتى يسخن.
يرفع من على النار، ويضاف إليه الفلفل وزيت الزيتون وعصير الليمون، ويقلب جيداً.
يتبل بالملح والكمون، ويقلب مرة أخرى.
يوضع في الأطباق، ويقدم ساخن مع الخبز البلدي.

التعليقات


Tags: , , , , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com