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فول مدمس بالفلفل وزيت الزيتون من المطبخ الشامي on November 10, 2017

المقادير 1 كوب فول مدمس

1 حبة فلفل رومي مقطع

ربع كوب زيت زيتون

ملح

كمون

عصير ليمون طريقة التحضير يوضع الفول في وعاء على النار حتى يسخن.

يرفع من على النار، ويضاف إليه الفلفل وزيت الزيتون وعصير الليمون، ويقلب جيداً.

يتبل بالملح والكمون، ويقلب مرة أخرى.

يوضع في الأطباق، ويقدم ساخن مع الخبز البلدي. التعليقات Share this on WhatsApp

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