فقد 170 كيلو من وزنه بعد أن شارف على الموت on November 10, 2017

كشف رجل أمريكي عن التحول الكبير الذي طرأ على جسمه، بعد أن خضع لحمية قاسية، جعلته يفقد نحو 175 كيلوغرام من وزنه، بعد أن شارف على الوفاة.

وكان زاك مور (36 عاماً) سجل فيديو وداع لابنه زاك جونيور، البالغ من العمر 8 سنوات، بعد أن أيقن أن الوزن الزائد، سيودي بحياته. وبعد أن وصل وزنه إلى نحو 250 كيلوغرام، ومؤشر كتلة وزن 60، شعر مور أنه يقامر بحياته، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبعد أن نقل إلى المستشفى نتيجة تعرضه للتسمم الغذائي في 2013، أدرك مور أن عليه إجراء تعديل على حياته. ومنذ ذلك الوقت، توقف عن التدخين وتناول المشروبات الغازية والسكريات، وسعى لإجراء عملية جراحية بهدف خسارة الوزن الزائد.

وكان زاك يأكل بشراهة كبيرة، ويتناول كل ما تقع عينه عليه، ويشرب ما لا يقل عن لترين من المشروبات الغازية، وبعد إجراء تغييرات كبيرة على نمط حياته، تمكن من خسارة أكثر من 50 كيلو، في غضون 100 يوم فقط. واضطر إلى الخضوع لعمليات جراحية إضافية، لإزالة بقايا الجلد المترهل، بعد خسارة أكثر من نصف وزنه.

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